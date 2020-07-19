Додано: Пон 20 лип, 2020 12:42

komp



Один случай из 14 миллионов, когда по сообщению врача возможно повторно заболел коронавирусом и вроде как тяжелее, и два случая о котором врач слышал.

Это очень важно, если будут еще случаи, обязательно сообщайте нам.

Потому что тот же доктор в той же статье пишет -

" Возможно , но маловероятно, что у моего пациента была единственная инфекция , которая длилась три месяца."



Специально выделил красным, смотрю вы любите этот цвет.



Тут уже на ветке приводились ссылки, когда достоверно, а не "возможно" заболевание длилось два месяца. А с некоторыми "качественными" тестами действительно возможны ложноотрицательные результаты. Тут уж примеров тысячи.



Впрочем также очевиден и факт, что возможность заболеть коронавирусом, что после болезни, что после вакцинации, это лишь вопрос времени - это будут месяцы или годы. Пока умные люди это и выясняют.