adeges написав:
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.
зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.