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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:54

  adeges написав:
  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
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