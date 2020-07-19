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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:54

  adeges написав:
  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28

  st512 написав:В кафе на курорте в Николаевской области произошла вспышка COVID-19
https://news.liga.net/region_news/news/ ... a-covid-19

В бердянске тоже слышал больница заполнилась

  Faceless написав:Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное

поверхностный гуглеж говорит об обратном, всегда сыпал в кашу клетчатку льняную и зерна в салат, вы меня прям озадачили..)

Ну к примеру:
https://nogibogi.com/how-to-increase-testosterone/
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:01

  freeze написав:Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.


Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований. Нынешние результаты кандидатов в вакцины от ковида обнадеживают, но это всего лишь 1-я стадия КИ!
https://www.fda.gov/media/102332/download

К слову, ВОЗ сама прокомментировала ожидания по срокам начала массовой вакцинации - середина 2021-го
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:шрот расторопши.
у меня была подруга защищала кандидатскую по фармакологии по этому растению и его влиянию "на уточек" ( детокискация чего-то там ) так вот говорила что расторопша - не помогает . Дело было давно,я уже не помню подробностей , но я вынес то что расторопша - пшик.
Как красиво выглядит тема после того как перестал читать freeze.
По поводу мужского здоровья то тут все как и со всем другим здоровьем рекомендации те же , но
:!: :!: :!: главная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяц :oops: это основная профилактика заболеваний :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:главная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяц

Почему-то совпадает со средним числом рабочих дней :mrgreen:
Faceless
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