Додано: Пон 20 лип, 2020 17:05

19yuriy91 написав: шрот расторопши. шрот расторопши.

у меня была подруга защищала кандидатскую по фармакологии по этому растению и его влиянию "на уточек" ( детокискация чего-то там ) так вот говорила что расторопша - не помогает . Дело было давно,я уже не помню подробностей , но я вынес то что расторопша - пшик.Как красиво выглядит тема после того как перестал читать freeze.По поводу мужского здоровья то тут все как и со всем другим здоровьем рекомендации те же , ноглавная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяцэто основная профилактика заболеваний