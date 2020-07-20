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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:54

  adeges написав:
  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:28

  st512 написав:В кафе на курорте в Николаевской области произошла вспышка COVID-19
https://news.liga.net/region_news/news/ ... a-covid-19

В бердянске тоже слышал больница заполнилась

  Faceless написав:Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное

поверхностный гуглеж говорит об обратном, всегда сыпал в кашу клетчатку льняную и зерна в салат, вы меня прям озадачили..)

Ну к примеру:
https://nogibogi.com/how-to-increase-testosterone/
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:01

  freeze написав:Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.


Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований. Нынешние результаты кандидатов в вакцины от ковида обнадеживают, но это всего лишь 1-я стадия КИ!
https://www.fda.gov/media/102332/download

К слову, ВОЗ сама прокомментировала ожидания по срокам начала массовой вакцинации - середина 2021-го
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:шрот расторопши.
у меня была подруга защищала кандидатскую по фармакологии по этому растению и его влиянию "на уточек" ( детокискация чего-то там ) так вот говорила что расторопша - не помогает . Дело было давно,я уже не помню подробностей , но я вынес то что расторопша - пшик.
Как красиво выглядит тема после того как перестал читать freeze.
По поводу мужского здоровья то тут все как и со всем другим здоровьем рекомендации те же , но
:!: :!: :!: главная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяц :oops: это основная профилактика заболеваний :idea:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:главная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяц

Почему-то совпадает со средним числом рабочих дней :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:04

  zРадио написав:Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований.


Так вакцины не допущены по причине недостаточного иммунного эффекта, то есть пустышки, а не по причине, что они давали ужасные побочные эффекты.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:09

  freeze написав:
  zРадио написав:Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований.


Так вакцины не допущены по причине недостаточного иммунного эффекта, то есть пустышки, а не по причине, что они давали ужасные побочные эффекты.


Вы по ссылке узучили? Я только быстро просмотрел. Но предполагаю, что производитель не будет тратить десятки миллионов долларов на продолжение испытаний неэффективных препаратов, а это показывает уже 1-я стадия. Более поздние стадии, как правило, выявляют "неожиданности".

Но даже если поздние исследования выявят неэффективность, а не побочки - вот вам живой пруф того, что и с кандидатами на вакцину от ковида может случиться что угодно на 2-3 этапах...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:09

Высокий уровень тестостерона также является причиной роста смертности от сердечно-сосудистых у наших мужиков, общеизвестно же. Так что вполне себе метод продлить сердечно-сосудистое здоровье.

  Faceless написав:
  st512 написав:В кафе на курорте в Николаевской области произошла вспышка COVID-19
https://news.liga.net/region_news/news/ ... a-covid-19

В бердянске тоже слышал больница заполнилась

  Faceless написав:Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное

поверхностный гуглеж говорит об обратном, всегда сыпал в кашу клетчатку льняную и зерна в салат, вы меня прям озадачили..)

Ну к примеру:
https://nogibogi.com/how-to-increase-testosterone/
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Zebra написав:Высокий уровень тестостерона также является причиной роста смертности от сердечно-сосудистых у наших мужиков, общеизвестно же. Так что вполне себе метод продлить сердечно-сосудистое здоровье.


  Faceless написав:Ну к примеру:
https://nogibogi.com/how-to-increase-testosterone/
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:54

  zРадио написав:Но даже если поздние исследования выявят неэффективность, а не побочки - вот вам живой пруф того, что и с кандидатами на вакцину от ковида может случиться что угодно на 2-3 этапах...


Мой прогноз : половина разрабатываемых вакцин будет просто неэффективна по причине недостаточного иммунного ответа, ни одна разработка не будет закрыта по причине побочных эффектов, но в результате останутся максимум пять -семь разработок, которые наиболее рентабельны экономически вкупе с хорошим иммунным ответом. Остальные будут просто пропавшими деньгами разработчиков.
Хотя вопрос сроков на который приобретается иммунитет, будет понятен только со временем. Если хотя бы на полгода будет защитный эффект, то уже найдутся десятки миллионов желающих.
freeze
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