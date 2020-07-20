Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.
зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом. И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
freeze написав:Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.
Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований. Нынешние результаты кандидатов в вакцины от ковида обнадеживают, но это всего лишь 1-я стадия КИ! https://www.fda.gov/media/102332/download
К слову, ВОЗ сама прокомментировала ожидания по срокам начала массовой вакцинации - середина 2021-го
у меня была подруга защищала кандидатскую по фармакологии по этому растению и его влиянию "на уточек" ( детокискация чего-то там ) так вот говорила что расторопша - не помогает . Дело было давно,я уже не помню подробностей , но я вынес то что расторопша - пшик. Как красиво выглядит тема после того как перестал читать freeze. По поводу мужского здоровья то тут все как и со всем другим здоровьем рекомендации те же , но главная рекомендация от доктора Комаровского необходимо не менее 21 раза в месяц это основная профилактика заболеваний
zРадио написав:Вот тут 22 примера недопущенных на рынок препаратов (вкл. 5 вакцин) по итогам 2-3 стадий клинических исследований.
Так вакцины не допущены по причине недостаточного иммунного эффекта, то есть пустышки, а не по причине, что они давали ужасные побочные эффекты.
Вы по ссылке узучили? Я только быстро просмотрел. Но предполагаю, что производитель не будет тратить десятки миллионов долларов на продолжение испытаний неэффективных препаратов, а это показывает уже 1-я стадия. Более поздние стадии, как правило, выявляют "неожиданности".
Но даже если поздние исследования выявят неэффективность, а не побочки - вот вам живой пруф того, что и с кандидатами на вакцину от ковида может случиться что угодно на 2-3 этапах...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
Zebra написав:Высокий уровень тестостерона также является причиной роста смертности от сердечно-сосудистых у наших мужиков, общеизвестно же. Так что вполне себе метод продлить сердечно-сосудистое здоровье.
Так же как одни вещества и продукты способствуют повышению уровня тестостерона, другие имеют свойство его снижать. К таким продуктам относятся семена льна (содержат большое количество лигнанов — соединений растительного происхождения, обладающих эстрогенным эффектом и повышающим уровень ГСПГ), лакрица (ее основной компонент — лицирризиновая кислота — оказывает негативное действие на уровень тестостерона) и соя.
Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
zРадио написав:Но даже если поздние исследования выявят неэффективность, а не побочки - вот вам живой пруф того, что и с кандидатами на вакцину от ковида может случиться что угодно на 2-3 этапах...
Мой прогноз : половина разрабатываемых вакцин будет просто неэффективна по причине недостаточного иммунного ответа, ни одна разработка не будет закрыта по причине побочных эффектов, но в результате останутся максимум пять -семь разработок, которые наиболее рентабельны экономически вкупе с хорошим иммунным ответом. Остальные будут просто пропавшими деньгами разработчиков. Хотя вопрос сроков на который приобретается иммунитет, будет понятен только со временем. Если хотя бы на полгода будет защитный эффект, то уже найдутся десятки миллионов желающих.