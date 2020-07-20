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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:13
Faceless написав:
Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к диабету 2-го типа,возможно к холестериновым б-ля-ш-кам на сосудах,но не к поражению аортального клапана - там должна быть инфекция , например, при перенесенном на ногах гриппе.
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Пон 20 лип, 2020 11:22
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