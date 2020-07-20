RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1531153215331534

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:13

  Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай


Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к диабету 2-го типа,возможно к холестериновым б-ля-ш-кам на сосудах,но не к поражению аортального клапана - там должна быть инфекция , например, при перенесенном на ногах гриппе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3889
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если пойдёте сдадите анализ на половые гормоны, то будет результат баланса тостестерона и эстрогена. Они в прямой пропорции. Высокий уровень холестерина пропорционален увеличению веса и увеличению эстрогена у мужчин.
Зачастую причиной является увеличение веса, а потом увеличение эстрогена и уменьшение тостестерона.
Холестерин повышен не из-за приёма в пищу жирного (детская аналогия), а из-за избыточного инсулина в крови, в следствие воспаления вызванного углеводами (сахар). Воспаление от инсулина организм "тушит" холестерином
beee
 
Повідомлень: 57
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:24

https://www.hronikatm.com/2020/07/covid-death/
Политолог А.Дубнов: Сестра президента Бердымухамедова на ИВЛ, ее муж А.Реджепов скончался от COVID-19
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3889
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:40

  Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай

Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.
Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8654
З нами з: 21.09.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Zebra написав:
  Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай

Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.
Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе.
Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 6609 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:14

  Zebra написав:
  Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай

Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.
Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.


Не так. Объяснение следующее - жировая ткань, особенно висцеральная, продуцирует эстроген. И у мужчин, и у женщин. Но для женщины избыток экстрогена не представляет такой большой опасности как для мужчин. Именно поэтому женщина с животиком проживет дольше мужщины с животиком.

Для мужчин норма процента жира в организме 8-19, а для женщин - 21-33.

Тестостерон мужчин не разрушает (без анаболиков в среднем и взрослом возрасте избыток тестостерона очень тяжело получить). Разве только волосы на голове :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 1531153215331534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7063 1595625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 22:46
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1556)
20.07.2020 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.