Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к диабету 2-го типа,возможно к холестериновым б-ля-ш-кам на сосудах,но не к поражению аортального клапана - там должна быть инфекция , например, при перенесенном на ногах гриппе.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:13
Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к диабету 2-го типа,возможно к холестериновым б-ля-ш-кам на сосудах,но не к поражению аортального клапана - там должна быть инфекция , например, при перенесенном на ногах гриппе.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если пойдёте сдадите анализ на половые гормоны, то будет результат баланса тостестерона и эстрогена. Они в прямой пропорции. Высокий уровень холестерина пропорционален увеличению веса и увеличению эстрогена у мужчин.
Зачастую причиной является увеличение веса, а потом увеличение эстрогена и уменьшение тостестерона.
Холестерин повышен не из-за приёма в пищу жирного (детская аналогия), а из-за избыточного инсулина в крови, в следствие воспаления вызванного углеводами (сахар). Воспаление от инсулина организм "тушит" холестерином
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:24
Политолог А.Дубнов: Сестра президента Бердымухамедова на ИВЛ, ее муж А.Реджепов скончался от COVID-19
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:40
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.
Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе.
Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:14
Не так. Объяснение следующее - жировая ткань, особенно висцеральная, продуцирует эстроген. И у мужчин, и у женщин. Но для женщины избыток экстрогена не представляет такой большой опасности как для мужчин. Именно поэтому женщина с животиком проживет дольше мужщины с животиком.
Для мужчин норма процента жира в организме 8-19, а для женщин - 21-33.
Тестостерон мужчин не разрушает (без анаболиков в среднем и взрослом возрасте избыток тестостерона очень тяжело получить). Разве только волосы на голове
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