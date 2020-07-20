Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводят к диабету 2-го типа,возможно к холестериновым б-ля-ш-кам на сосудах,но не к поражению аортального клапана - там должна быть инфекция , например, при перенесенном на ногах гриппе.
Если пойдёте сдадите анализ на половые гормоны, то будет результат баланса тостестерона и эстрогена. Они в прямой пропорции. Высокий уровень холестерина пропорционален увеличению веса и увеличению эстрогена у мужчин. Зачастую причиной является увеличение веса, а потом увеличение эстрогена и уменьшение тостестерона. Холестерин повышен не из-за приёма в пищу жирного (детская аналогия), а из-за избыточного инсулина в крови, в следствие воспаления вызванного углеводами (сахар). Воспаление от инсулина организм "тушит" холестерином
Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол. Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол. Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе. Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт
Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол. Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Не так. Объяснение следующее - жировая ткань, особенно висцеральная, продуцирует эстроген. И у мужчин, и у женщин. Но для женщины избыток экстрогена не представляет такой большой опасности как для мужчин. Именно поэтому женщина с животиком проживет дольше мужщины с животиком.
Для мужчин норма процента жира в организме 8-19, а для женщин - 21-33.
Тестостерон мужчин не разрушает (без анаболиков в среднем и взрослом возрасте избыток тестостерона очень тяжело получить). Разве только волосы на голове
Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол. Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Не так. Объяснение следующее - жировая ткань, особенно висцеральная, продуцирует эстроген. И у мужчин, и у женщин. Но для женщины избыток экстрогена не представляет такой большой опасности как для мужчин. Именно поэтому женщина с животиком проживет дольше мужщины с животиком.
Для мужчин норма процента жира в организме 8-19, а для женщин - 21-33.
Тестостерон мужчин не разрушает (без анаболиков в среднем и взрослом возрасте избыток тестостерона очень тяжело получить). Разве только волосы на голове
Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.
зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом. И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.
Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения