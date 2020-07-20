Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1532153315341535 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Вів 21 лип, 2020 08:07 freeze написав: adeges написав: Тракторист написав: 14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом... 14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...



100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.



зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов! 100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!



Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.

И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было. Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.



Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения [/quote]











Ну как же?



Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения[/quote]Ну как же?Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение beee Повідомлень: 58 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 08:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: freeze написав: adeges написав:

100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.



зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов! 100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!



Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.

И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было. Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.





А четвертый и название этой ветки прочитать не может, и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке. Как говориться, абы что то ляпнуть, чтобы показать что тоже знает буквы. А четвертый и название этой ветки прочитать не может, и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке. Как говориться, абы что то ляпнуть, чтобы показать что тоже знает буквы. freeze 4 Повідомлень: 17687 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4314 раз. Подякували: 6964 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире ""Первая российская вакцина от COVID-19 готова, заявил первый замминистра обороны РФ Цаликов""(с)



Язык военных своеобразен и краток. Что готово, что дальше, что конкретно хотел сказать, что он имел в виду, хз. freeze 4 Повідомлень: 17687 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4314 раз. Подякували: 6964 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1532153315341535 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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