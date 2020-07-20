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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1532153315341535

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:07

  freeze написав:
  adeges написав:
  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.

Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения :D[/quote]





Ну как же?

Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:
  adeges написав:
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.



А четвертый и название этой ветки прочитать не может, и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке. Как говориться, абы что то ляпнуть, чтобы показать что тоже знает буквы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

""Первая российская вакцина от COVID-19 готова, заявил первый замминистра обороны РФ Цаликов""(с)

Язык военных своеобразен и краток. Что готово, что дальше, что конкретно хотел сказать, что он имел в виду, хз.
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