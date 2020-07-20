Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.
зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом. И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.
Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения [/quote]
Ну как же?
Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение
freeze написав:Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом. И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.
А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.
А четвертый и название этой ветки прочитать не может, потому что удивляется почему здесь пишут про коронавирус ))) и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 21 лип, 2020 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Вчерашний день не принёс никаких неожиданностей и рекордов в развитии пандемии, + 205 000 за сутки, как бы уже обычное дело, бывало и больше.
В России впервые с апреля месяца число выявленных зараженных опустилось ниже 6000 за сутки. В Испании по прежнему наблюдаем рост свыше + 1500, после периода относительного затишья, в основном большинство случаев в Барселоне и Каталонии собственно. Но в целом ситуация в Европе выглядит достаточно стабильно.