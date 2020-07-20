Додано: Вів 21 лип, 2020 08:07

freeze написав: adeges написав: Тракторист написав: 14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом... 14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...



100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.



зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов! 100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!



Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.

И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было. Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения[/quote]Ну как же?Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение