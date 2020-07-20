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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1533153415351536>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:07

  freeze написав:
  adeges написав:
  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!


Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.

Кстати, судя по оживленной дискуссии о тестостероне, эстрогене и холестерине, то намечается очередное отклонение от генеральной линии ветки с коронавирусом, к которой первый и второй не имеют никакого отношения :D[/quote]





Ну как же?

Мужик с женскими сисями, пивным животом и высоким эстрогеном от пива, более устойчив к коронавирусу, ведь он вызовет у него отвращение
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.



А четвертый и название этой ветки прочитать не может, потому что удивляется почему здесь пишут про коронавирус ))) и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 21 лип, 2020 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

""Первая российская вакцина от COVID-19 готова, заявил первый замминистра обороны РФ Цаликов""(с)

Язык военных своеобразен и краток. Что готово, что дальше, что конкретно хотел сказать, что он имел в виду, хз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:""Первая российская вакцина от COVID-19 готова, заявил первый замминистра обороны РФ Цаликов""(с)

Язык военных своеобразен и краток. Что готово, что дальше, что конкретно хотел сказать, что он имел в виду, хз.


З точки зору конспірологів: розробили вірус, значить і вакцину перші можуть собі дозволити.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 60 166
Нових - 673

Одужало - 32 199 (+760)
Загинуло - 1 518 (+20)
Підозри - 109 954 (+1 044)

Вінницька область — 2 330 (+13)
Волинська область — 3 318 (+37)
Дніпропетровська область — 1 224 (+15)
Донецька область — 797 (+3)
Житомирська область — 1 609 (+7)
Закарпатська область — 4 518 (+78)
Запорізька область — 682 (+4)
Івано-Франківська область — 3 611 (+75)
Кіровоградська область — 686 (+4)
м. Київ — 7 034 (+73)
Київська область — 3 332 (+24)
Львівська область — 8 229 (+114)
Луганська область — 110 (+4)
Миколаївська область — 524 (+2)
Одеська область — 2 638 (+65)
Полтавська область — 356 (+3)
Рівненська область — 5 183 (+39)
Сумська область — 371 (0)
Тернопільська область — 2 466 (+10)
Харківська область — 3 082 (+49)
Херсонська область — 216 (+3)
Хмельницька область — 991 (+11)
Чернівецька область — 5 363 (+31)
Черкаська область — 847 (+2)
Чернігівська область — 649 (+7)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:18

Вчерашний день не принёс никаких неожиданностей и рекордов в развитии пандемии, + 205 000 за сутки, как бы уже обычное дело, бывало и больше.

В России впервые с апреля месяца число выявленных зараженных опустилось ниже 6000 за сутки.
В Испании по прежнему наблюдаем рост свыше + 1500, после периода относительного затишья, в основном большинство случаев в Барселоне и Каталонии собственно.
Но в целом ситуация в Европе выглядит достаточно стабильно.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:06

  freeze написав:
Igneus написав:
  freeze написав:Вообще логика у людей шедевральная, один всё время призывает с раком бороться, причём делает это почему-то на ветке с коронавирусом, другой озабочен ВИЧ и туберкулёзом, причём опять же на ветке с коронавирусом.
И при том оба как-то жили все эти годы до появления коронавируса, и у каждого ни одного поста с призывом бороться с раком или ВИЧ до этого года не было.

А третий призывает к борьбе с коронавирусом на валютном форуме, и почему-то на соседней, с валютным рынком, ветке. И при этом как-то жил все эти годы до появления коронавируса и у него ранее не было ни одного поста с призывом с ним бороться, хотя коронавирус известен с 20 века.



А четвертый и название этой ветки прочитать не может, потому что удивляется почему здесь пишут про коронавирус ))) и не знает, что КОВИД-19 не известен был в 20 веке.


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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:17

Igneus

А что сказать хотели ?
Название этой ветки - Эпидемия коронавируса в мире.
Поэтому удивление почему здесь пишут про коронавирус, вызывает большое удивление )))
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:18

  moldashavanin написав:Некоторым нужно колоть себе тестостерон или кушать тосты
Чтобы не быть трусливыми крысами



Так ты больше всех и боишься )))
Считаешь, что коронавируса нет и каждый день тихонечко сюда забегаешь, чтобы ужаснуться ))) Это называется мазохизм :lol: Спокойнее надо быть, без истерик, ведь коронавирус это насморк :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:21

  stryzhko написав:
freeze написав:""Первая российская вакцина от COVID-19 готова, заявил первый замминистра обороны РФ Цаликов""(с)

Язык военных своеобразен и краток. Что готово, что дальше, что конкретно хотел сказать, что он имел в виду, хз.


З точки зору конспірологів: розробили вірус, значить і вакцину перші можуть собі дозволити.


Погуглил. Товарищ Цаликов доложил, что задание выполнено, вакцина создана, у всех испытуемых есть хороший иммунный ответ, все чувствуют себя нормально, на этом собственно все испытания закончены, на неделе закончим оформлять бумажки и подаём вакцину на государственную регистрацию :roll:
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