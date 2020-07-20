Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай
Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол. Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе. Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт
Я ссылаюсь на факты, что особи мужского пола живут меньше, с этим нужно что то делать.
Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бОльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.
Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.
2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).
По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...