Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1533153415351536 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Вів 21 лип, 2020 11:22 Faceless написав: Zebra написав: Faceless написав: Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай

Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.

Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55. Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55. Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе.

Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе.Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт

Я ссылаюсь на факты, что особи мужского пола живут меньше, с этим нужно что то делать. Я ссылаюсь на факты, что особи мужского пола живут меньше, с этим нужно что то делать. Zebra

Повідомлень: 8656 З нами з: 21.09.12 Подякував: 918 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 11:25 Ольшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.



Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.



2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).



По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...



https://www.bloomberg.com/news/articles ... xpert-says Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия... Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 6740 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1161 раз. Подякували: 2646 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 11:25 Zebra написав: с этим нужно что то делать. с этим нужно что то делать.



))) https://www.youtube.com/watch?v=6vGmYly9rU8 ))) freeze 4 Повідомлень: 17694 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4314 раз. Подякували: 6968 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30 Faceless написав: Волосы выпадают от избытка белка в рационе Волосы выпадают от избытка белка в рационе

если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще. если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще. yama Повідомлень: 2449 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4635 раз. Подякували: 497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 11:40 freeze написав: Igneus



А что сказать хотели ?

Название этой ветки - Эпидемия коронавируса в мире.

Поэтому удивление почему здесь пишут про коронавирус, вызывает большое удивление ))) А что сказать хотели ?Название этой ветки - Эпидемия коронавируса в мире.Поэтому удивление почему здесь пишут про коронавирус, вызывает большое удивление )))

Удивляет то, что про коронавирус пишут в подразделе "Валютный рынок" раздела "Валюта". Удивляет то, что про коронавирус пишут в подразделераздела Igneus Повідомлень: 613 З нами з: 29.08.18 Подякував: 233 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 11:45 yama написав: Faceless написав: Волосы выпадают от избытка белка в рационе Волосы выпадают от избытка белка в рационе

если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще. если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще.

Всякие спортсмены тяжелоатлеты и бодибилдеры - все как один с наследственностью Всякие спортсмены тяжелоатлеты и бодибилдеры - все как один с наследственностью Faceless

Модератор Повідомлень: 27646 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1168 раз. Подякували: 6609 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1533153415351536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7065 1596013

ЛОБ Вів 21 лип, 2020 11:38