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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1533153415351536

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:22

  Faceless написав:
Zebra написав:
  Faceless написав:Сердечно-сосудистые не от тестостерона, а от неправильного питания в первую очередь, а недостаток тестостерона - это и склонность к ожирению, и проблемы самочувствия и изменения характера. А избыток тестостерона это куда более редкий случай

Тестостерон как раз и отличает М и Ж пол.
Женщины больше страдают от ожирения, но дольше живут, в том числе здоровье по части сердечно-сосудистой лучше. Сегодня мужик под моим домом шел и внезапно начал кричать, упал и умер. Скорая долго ехала. Лет 50-55.
Та прям, от избытка тестостерона помер, не иначе.
Вы хоть на какие статьи ссылайтесь, а то можно подумать, что жирный мужик с сиськами здоровее и дольше проживёт :mrgreen:

Я ссылаюсь на факты, что особи мужского пола живут меньше, с этим нужно что то делать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:25

Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бОльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.

Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.

2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).

По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...

https://www.bloomberg.com/news/articles ... xpert-says
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:25

  Zebra написав:с этим нужно что то делать.


))) https://www.youtube.com/watch?v=6vGmYly9rU8
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30

  Faceless написав:Волосы выпадают от избытка белка в рационе

если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:40

  freeze написав:Igneus

А что сказать хотели ?
Название этой ветки - Эпидемия коронавируса в мире.
Поэтому удивление почему здесь пишут про коронавирус, вызывает большое удивление )))

Удивляет то, что про коронавирус пишут в подразделе "Валютный рынок" раздела "Валюта".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:45

  yama написав:
  Faceless написав:Волосы выпадают от избытка белка в рационе

если нет критических вредных факторов воздействия ( ЧП) , то все банально просто наследственность 90%. И не надо придумывать что-то еще.

Всякие спортсмены тяжелоатлеты и бодибилдеры - все как один с наследственностью :mrgreen:
Faceless
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