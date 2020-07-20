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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1534153515361537

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:07

Igneus

Пандемия - карантин - остановка производства и не только - падение ввп - денежная накачка - рост фондового и других рынков - прямое влияние на курс валют.Плюс читай прошлый пост.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09

  Igneus написав:урбулентность на валютном рынке в Украине началась 10 марта 2020 года, а в мире 9 марта 2020 года, и была связана с обвалом на фондовом рынке и рынке нефти. В то же время, истерия с коронавирусом началась раньше марта 2020 года, как и ветка про коронавирус, которая здесь уже существовала.
При этом в комментариях на этой ветке, в том числе и Ваших, вообще нет никакой связи с "валютным и финансовым миром".


Связь коронавируса с финансами есть и без моих указаний на эту связь. Большая часть населения страны просидела два месяца жизни на карантине из-за коронавируса, пережевывая валютные заначки, упал бюджет, торговля. Вы на полном серьезе не видите связи с коронавирусом ? ВВП практически всех стран упал из-за карантинных ограничений, и началось печатание денег во многих странах, Вы тоже не улавливаете из-за этого связь с валютным миром ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:20

  zРадио написав:Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бОльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.

Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.

2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).

По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...

https://www.bloomberg.com/news/articles ... xpert-says


Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...
З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:44

  Puente написав:Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...
З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...


Года через два тема коронавируса точно сойдет практически на нет, или сравняется по упоминаниям с темой гриппа. И так ситуация немного затянулась. К Новому году точно вакцины будут продаваться в аптеках, даже не сомневаюсь.
Тема мутаций коронавируса практически уже сейчас сошла на нет, никаких значимых мутаций не происходит, по крайней мере коронавирус выглядит в этом вопросе гораздо стабильнее вируса гриппа.
Через два года коронавирусом будут болеть только те, кто захочет, или те, у кого не будет двадцати долларов купить вакцину раз в полгода-год.

Так что можете вспомнить мои слова к Новому году и через два года и проверить )))
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59

freeze

Ну - від грипу і зараз дехто вакцинується - але відсоток дуже невеликий ...
Але можуть зробити обов"язкову вакцинацію - просто не уявляю реально термін дії .
І це ж державні вже будуть процедури .
Ну і вартість в 20 баксів все одно для переважної більшості буде забагато ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:20

...Но благодаря развитию цивилизации, действие его (естественного отбора) слабеет. Выживают люди с такими наследственными мутациями, которые бы раньше погибли. С одной стороны, это плохо для нашего генофонда – эти мутации ослабляют здоровье человечества, снижают его интеллект, более свободно копятся в генофонде.

И если ничего этому не противопоставить, они так и будут свободно копиться, люди будут все менее здоровы и более глупы. Ведь в современной цивилизации человек даже с очень низким интеллектом все равно прекрасно размножается и оставляет потомство. В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение. Что, конечно, совсем нехорошо. Потому что общество, в котором численно преобладают глупые люди, – это деградировавшее общество, в котором будут процветать насилие и жестокость, ур** социальные институты. Потому что генетическая деградация обязательно сопряжена с социальной.

https://naked-science.ru/article/interview/aleksandr-markov-nas-zhdet
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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