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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1534153515361537 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Вів 21 лип, 2020 12:07 Igneus



Пандемия - карантин - остановка производства и не только - падение ввп - денежная накачка - рост фондового и других рынков - прямое влияние на курс валют.Плюс читай прошлый пост. Кучинелли

Повідомлень: 294 З нами з: 30.11.17 Подякував: 84 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09 Igneus написав: урбулентность на валютном рынке в Украине началась 10 марта 2020 года, а в мире 9 марта 2020 года, и была связана с обвалом на фондовом рынке и рынке нефти. В то же время, истерия с коронавирусом началась раньше марта 2020 года, как и ветка про коронавирус, которая здесь уже существовала.

При этом в комментариях на этой ветке, в том числе и Ваших, вообще нет никакой связи с "валютным и финансовым миром". урбулентность на валютном рынке в Украине началась 10 марта 2020 года, а в мире 9 марта 2020 года, и была связана с обвалом на фондовом рынке и рынке нефти. В то же время, истерия с коронавирусом началась раньше марта 2020 года, как и ветка про коронавирус, которая здесь уже существовала.При этом в комментариях на этой ветке, в том числе и Ваших, вообще нет никакой связи с "валютным и финансовым миром".



Связь коронавируса с финансами есть и без моих указаний на эту связь. Большая часть населения страны просидела два месяца жизни на карантине из-за коронавируса, пережевывая валютные заначки, упал бюджет, торговля. Вы на полном серьезе не видите связи с коронавирусом ? ВВП практически всех стран упал из-за карантинных ограничений, и началось печатание денег во многих странах, Вы тоже не улавливаете из-за этого связь с валютным миром ? Связь коронавируса с финансами есть и без моих указаний на эту связь. Большая часть населения страны просидела два месяца жизни на карантине из-за коронавируса, пережевывая валютные заначки, упал бюджет, торговля. Вы на полном серьезе не видите связи с коронавирусом ? ВВП практически всех стран упал из-за карантинных ограничений, и началось печатание денег во многих странах, Вы тоже не улавливаете из-за этого связь с валютным миром ? freeze 4 Повідомлень: 17697 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4317 раз. Подякували: 6968 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 12:20 zРадио написав: Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бОльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.



Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.



2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).



По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...



https://www.bloomberg.com/news/articles ... xpert-says Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...



Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...

З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ... Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ... Puente Повідомлень: 3328 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 12:44 Puente написав: Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...

З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ... Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...



Года через два тема коронавируса точно сойдет практически на нет, или сравняется по упоминаниям с темой гриппа. И так ситуация немного затянулась. К Новому году точно вакцины будут продаваться в аптеках, даже не сомневаюсь.

Тема мутаций коронавируса практически уже сейчас сошла на нет, никаких значимых мутаций не происходит, по крайней мере коронавирус выглядит в этом вопросе гораздо стабильнее вируса гриппа.

Через два года коронавирусом будут болеть только те, кто захочет, или те, у кого не будет двадцати долларов купить вакцину раз в полгода-год.



Так что можете вспомнить мои слова к Новому году и через два года и проверить ))) Года через два тема коронавируса точно сойдет практически на нет, или сравняется по упоминаниям с темой гриппа. И так ситуация немного затянулась. К Новому году точно вакцины будут продаваться в аптеках, даже не сомневаюсь.Тема мутаций коронавируса практически уже сейчас сошла на нет, никаких значимых мутаций не происходит, по крайней мере коронавирус выглядит в этом вопросе гораздо стабильнее вируса гриппа.Через два года коронавирусом будут болеть только те, кто захочет, или те, у кого не будет двадцати долларов купить вакцину раз в полгода-год.Так что можете вспомнить мои слова к Новому году и через два года и проверить ))) freeze 4 Повідомлень: 17697 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4317 раз. Подякували: 6968 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59 freeze



Ну - від грипу і зараз дехто вакцинується - але відсоток дуже невеликий ...

Але можуть зробити обов"язкову вакцинацію - просто не уявляю реально термін дії .

І це ж державні вже будуть процедури .

Ну і вартість в 20 баксів все одно для переважної більшості буде забагато ... Puente Повідомлень: 3328 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 13:20 ...Но благодаря развитию цивилизации, действие его (естественного отбора) слабеет. Выживают люди с такими наследственными мутациями, которые бы раньше погибли. С одной стороны, это плохо для нашего генофонда – эти мутации ослабляют здоровье человечества, снижают его интеллект, более свободно копятся в генофонде.



И если ничего этому не противопоставить, они так и будут свободно копиться, люди будут все менее здоровы и более глупы. Ведь в современной цивилизации человек даже с очень низким интеллектом все равно прекрасно размножается и оставляет потомство. В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение. Что, конечно, совсем нехорошо. Потому что общество, в котором численно преобладают глупые люди, – это деградировавшее общество, в котором будут процветать насилие и жестокость, ур** социальные институты. Потому что генетическая деградация обязательно сопряжена с социальной.

https://naked-science.ru/article/interview/aleksandr-markov-nas-zhdet Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16807 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4493 раз. Подякували: 4175 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1534153515361537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 21 лип, 2020 12:32