Igneus написав:урбулентность на валютном рынке в Украине началась 10 марта 2020 года, а в мире 9 марта 2020 года, и была связана с обвалом на фондовом рынке и рынке нефти. В то же время, истерия с коронавирусом началась раньше марта 2020 года, как и ветка про коронавирус, которая здесь уже существовала. При этом в комментариях на этой ветке, в том числе и Ваших, вообще нет никакой связи с "валютным и финансовым миром".
Связь коронавируса с финансами есть и без моих указаний на эту связь. Большая часть населения страны просидела два месяца жизни на карантине из-за коронавируса, пережевывая валютные заначки, упал бюджет, торговля. Вы на полном серьезе не видите связи с коронавирусом ? ВВП практически всех стран упал из-за карантинных ограничений, и началось печатание денег во многих странах, Вы тоже не улавливаете из-за этого связь с валютным миром ?
zРадио написав:Бывший эксперт ВОЗ, занимавшийся вопросами SARS, заявил, что бОльшая часть населения планеты не получит вакцину от ковид никогда.
Также он прогнозирует 2-ую волну к зиме 2020-2021 и 3-ю - к зиме 2021-2022.
2-ой волны не избежит никто, и возникнет необходимость вновь уходить на жесткий карантин. А 3-ей смогут избежать богатые страны, которые начнут получать вакцину с начала 2021-го (при этом в этих странах процесс иммунизации займет месяцы).
По его пониманию, мир будет разделен на 2 части - страны с доступом к вакцинам и страны без доступа к вакцинам. При этом к последним он причисляет даже такую страну как Бразилия...
Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ... З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...
Puente написав:Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ... З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...
Года через два тема коронавируса точно сойдет практически на нет, или сравняется по упоминаниям с темой гриппа. И так ситуация немного затянулась. К Новому году точно вакцины будут продаваться в аптеках, даже не сомневаюсь. Тема мутаций коронавируса практически уже сейчас сошла на нет, никаких значимых мутаций не происходит, по крайней мере коронавирус выглядит в этом вопросе гораздо стабильнее вируса гриппа. Через два года коронавирусом будут болеть только те, кто захочет, или те, у кого не будет двадцати долларов купить вакцину раз в полгода-год.
Так что можете вспомнить мои слова к Новому году и через два года и проверить )))
Ну - від грипу і зараз дехто вакцинується - але відсоток дуже невеликий ... Але можуть зробити обов"язкову вакцинацію - просто не уявляю реально термін дії . І це ж державні вже будуть процедури . Ну і вартість в 20 баксів все одно для переважної більшості буде забагато ...
...Но благодаря развитию цивилизации, действие его (естественного отбора) слабеет. Выживают люди с такими наследственными мутациями, которые бы раньше погибли. С одной стороны, это плохо для нашего генофонда – эти мутации ослабляют здоровье человечества, снижают его интеллект, более свободно копятся в генофонде.
И если ничего этому не противопоставить, они так и будут свободно копиться, люди будут все менее здоровы и более глупы. Ведь в современной цивилизации человек даже с очень низким интеллектом все равно прекрасно размножается и оставляет потомство. В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение. Что, конечно, совсем нехорошо. Потому что общество, в котором численно преобладают глупые люди, – это деградировавшее общество, в котором будут процветать насилие и жестокость, ур** социальные институты. Потому что генетическая деградация обязательно сопряжена с социальной.