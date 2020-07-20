Igneus
Пандемия - карантин - остановка производства и не только - падение ввп - денежная накачка - рост фондового и других рынков - прямое влияние на курс валют.Плюс читай прошлый пост.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:07
Igneus
Пандемия - карантин - остановка производства и не только - падение ввп - денежная накачка - рост фондового и других рынков - прямое влияние на курс валют.Плюс читай прошлый пост.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09
Связь коронавируса с финансами есть и без моих указаний на эту связь. Большая часть населения страны просидела два месяца жизни на карантине из-за коронавируса, пережевывая валютные заначки, упал бюджет, торговля. Вы на полном серьезе не видите связи с коронавирусом ? ВВП практически всех стран упал из-за карантинных ограничений, и началось печатание денег во многих странах, Вы тоже не улавливаете из-за этого связь с валютным миром ?
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:20
Ну - судячи з усього буде або гірше , або краще , ніж він прогнозує ...
З 7.5 млрд людей золотий мільярд отримає вакцину і ще хтось трохи - а інші переживуть і так . Питання інше - це ж вірус , він буде змінюватися - і все одно будуть хворіти навіть вакциновані - хіба в легших формах . Тобто реально з часом всі звикнуть - як звикли до туберкульозу чи вітрянки та кору ... І не буде такого ажіотажу ...
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:44
Года через два тема коронавируса точно сойдет практически на нет, или сравняется по упоминаниям с темой гриппа. И так ситуация немного затянулась. К Новому году точно вакцины будут продаваться в аптеках, даже не сомневаюсь.
Тема мутаций коронавируса практически уже сейчас сошла на нет, никаких значимых мутаций не происходит, по крайней мере коронавирус выглядит в этом вопросе гораздо стабильнее вируса гриппа.
Через два года коронавирусом будут болеть только те, кто захочет, или те, у кого не будет двадцати долларов купить вакцину раз в полгода-год.
Так что можете вспомнить мои слова к Новому году и через два года и проверить )))
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59
freeze
Ну - від грипу і зараз дехто вакцинується - але відсоток дуже невеликий ...
Але можуть зробити обов"язкову вакцинацію - просто не уявляю реально термін дії .
І це ж державні вже будуть процедури .
Ну і вартість в 20 баксів все одно для переважної більшості буде забагато ...
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:20
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:24
Связь улавливаю, но в обратной последовательности, и наиболее просто объясняю ее в следующем виде.
Итак, в США представители финансового капитала решили создать государство всеобщего благоденствия, чтобы побороть коммунистическую идею, осчастливить электорат и самим поиметь на этом деле, благо, что печатный станок мировой резервной валюты у них в руках.
Для этого кинули в массы лозунг "живи пока молодой" и начали кредитовать всех подряд, в том числе и тех, кто не имел доходов для возврата кредитов.
А чтобы облегчить продвижение проекта решили удешевить ширпотреб для масс и перенесли производства в Азию, в основном, в Китай, благо, что там много дешевой рабочей силы.
Кстати, американские бумажки распихивались до 2008 года и в Украине в основном через валютную ипотеку, а сейчас недальновидные заемщики слезно умоляли на фейсбуке Данилишина, чтобы, если он станет руководителем НБУ, то посодействовал в решении их судеб.
А о засилье китайских товаров в США свидетельствует такой личный пример, что когда я попросил американского друга купить мне сейф-книжку фирмы Barska, то он прислал мне ее китайскую модель.
Но китайцы оказались хорошими учениками и вскоре в китайско-американской торговле у США возник дефицит, а у Китая профицит, о чем свидетельствует 3 трлн.долл. в ЗВР Китая и скупка им американских облигаций. То есть на этой схеме США стали должником Китая, и при этом промышленность в США начала деградировать, о чем свидетельствует, например, Детройт, что могло распространиться на всю территорию США.
Закредитованность в США пытались сдуть, например, с 2008 года с помощью QE, и, внимание, тогда же запускали фишку со свиным гриппом, но это помогло лишь отчасти.
Тогда в 2016 году загибающимся по давлением финансового капитала промышленникам США удалось привести к власти Трампа, еще дед которого яро ненавидел банкиров.
Трамп сразу объявил о введении налоговых льгот тем американцам, кто вернет производства из-за границы в США, в том числе, и Китая, но это мало подействовало.
Тогда Трамп в 2018 году начал принуждать Китай к сделке, поясняя, что нужно совесть иметь и после содействия американцев в создании второй экономики в мире далее нужно опираться на собственные силы, в том числе, развивать внутренне потребление. Остальной мир, в котором китайцы також угрохали своим дешевым ширпотребом национальные производства, их в этом поддержал.
В октябре 2019 года между США и Китаем был достигнут консенсус:
Однако, американцы ведь свободные люди и просто так, даже по просьбе США, китайцы их выпихнуть насильно не могли. Тогда в декабре 2019 года запустили ранее испытанную на свином гриппе схему с коронавирусом, для оформления которой в Китай с визитом в это время ездил даже 90-летний Киссинджер, который является своим человеком там еще с 70-х годов 20 века. А чтобы довести серьезность своих намерений, схему с коронавирусом запустили и в США, которая была направлена, прежде всего, на сферу услуг, ориентированную на распространение ширпотреба из Китая, и которая дала 2/3 всех безработных в США.
Итак, первичен "пузырь" в США, выстроенный на чрезмерном потреблении в интересах финансового капитала, который решили сдуть с помощью вторичного коронавируса в интересах промышленников в США. А поскольку доллар является мировой резервной валютой, то от этого страдает весь мир, в том числе, и сырьевая Украина, которая тоже любит импортный, в том числе, китайский ширпотреб.
Таким образом, нужно правильно расставить акценты в истории с коронавирусом, а именно что первично, а что вторично, поскольку ошибка в решении этого вопроса приведет к тяжелым последствиям.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41
Igneus
Да, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя. США в ближайшее десятилетие ждет радикальная социализация (в хорошем смысле) с введением БОД и полновесной бесплатной медицины.
Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:51
Igneus
+1000
Пандемией пытаются скрыть или замаскировать финансовую проблему . Мир последние 100 лет жил по схеме роста рынков и печати денег плюс раздаче их потребителю . Но пришел конец долговой пирамиде . Фондовый рынок уже не может поглощать эмиссию . Пандемия это ширма за которой прячут управляемую рецесию с последующей девальвацией валют . Ну и виновник уже есть - корона . Острая стадия финансового кризиса началась еще в прошлом году где то в конце лета .
Востаннє редагувалось Uppi в Вів 21 лип, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:54
Истина, мы никогда не проверим что в 21 веке при всех высадках на Марс вирус может убивать
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