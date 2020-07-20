Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1535153615371538 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 21 лип, 2020 15:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ну ви даєте ... Намагаєтеся побудувати струнку теорію без наявності об"єктивних даних ? Так будь-яка конспірологічна "переб"є" будь-яку наукову на раз ... Тому що наукова складна і взагалі-то для більшості буде незрозуміла , ну і не без помилок чи припущень . Конспірологія може пояснити будь-що абсолютно без жодних претензій до стрункості матеріалу . Основне - так зробили спеціально ( задумано так ) ... Puente Повідомлень: 3329 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03 ЛАД написав: В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение. В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение.

Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных. Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных. st512 Повідомлень: 834 З нами з: 09.07.13 Подякував: 91 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22 zРадио написав: Непрочитане повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41

Igneus



Да, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя. США в ближайшее десятилетие ждет радикальная социализация (в хорошем смысле) с введением БОД и полновесной бесплатной медицины.



Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали Непрочитане повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41IgneusДа, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя.Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали

zРадио,

Каждый юрист изучает, например, историю политических и правовых учений, а также религиоведение. А там повсюду фамилии, например, Гоббс, Локк, Руссо, Берк, Монтескье, Гете, Гегель и т.д. Я не буду спорить о том, конспирологи ли они или нет, поскольку если бы я не ответил по ним на экзаменах, меня бы выгнали из ВУЗа.

Так вот, в их среде возник спор о двух категориях, а именно "свобода" и "справедливость". Итак, идеи сторонников "свободы" преобладали в таких государствах, как, Великобритания и США, а идеи сторонников "справедливости" во Франции, Германии и еще в одном государстве, которое все знают. В нем еще лозунг был: "железной рукой приведем человечество к счастью".

Знаете, чем реализация этого лозунга закончилась? Кстати, первоисточником этого лозунга был, например, декрет французского Конвента "О подозрительных": https://jakobin1793.livejournal.com/71268.html



При этом, из истории США и Англии известно, что, правые, которые исповедывали "свободу", не допустили особых катаклизмов, тогда как из истории Франции, Германии и еще одного государства известно, что левые, которые исповедывали "справедливость", посодействовали этим катаклизмам.

Об этом хорошо написал еще Эдмунд Берк в своей работе:

http://www.politnauka.org/library/classic/berk.php



В то же время, как юрист, я обязан был изучать и глобалистику, и если Вы назовете ее и Римский клуб, например, конспирологией и конспирологами, то у меня не было другого выхода в ВУЗе, поскольку иначе бы выгнали из него. Кстати, их причисляют к левым не только по идеям, но и по составу.

Так вот, один из докладов Римского клуба под названием "Пределы роста" подготовил Деннис Медоуз:

http://old.ihst.ru/~biosphere/Mag_2/gvi ... oc10288483



В этом докладе он анализировал и предлагал решения проблем быстрой индустриализации, роста численности населения, увеличивающейся нехватки продуктов питания, истощения запасов невозобновимых ресурсов, деградации природной среды. Это ничего не напоминает всвязи с современностью?



Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Не зря же его в России поддерживают, имея богатый исторический опыт реализации этой идеи.



Таким образом, какая-же это конспирология, если все это осуществляется по публично оглашенным схемам и проявляется наяву, но только неизвестно, а чем эта очередная тяга к "справедливости" закончится? При этом, я не оправдываю и сторонников "свободы" в США, которые довели их до такого состояния. Просто меня беспокоят авторитарные методы достижения этой "справедливости", например, коронавирус, когда, как говорил Штирлиц пастору Шлагу в "17 мгновениях весны", один неверный шаг - и можно оказаться в гостях в заведении у любителей авторитаризма. Каждый юрист изучает, например, историю политических и правовых учений, а также религиоведение. А там повсюду фамилии, например, Гоббс, Локк, Руссо, Берк, Монтескье, Гете, Гегель и т.д. Я не буду спорить о том, конспирологи ли они или нет, поскольку если бы я не ответил по ним на экзаменах, меня бы выгнали из ВУЗа.Так вот, в их среде возник спор о двух категориях, а именно. Итак, идеи сторонников "свободы" преобладали в таких государствах, как, Великобритания и США, а идеи сторонников "справедливости" во Франции, Германии и еще в одном государстве, которое все знают. В нем еще лозунг был:Знаете, чем реализация этого лозунга закончилась? Кстати, первоисточником этого лозунга был, например, декрет французского Конвента "О подозрительных":При этом, из истории США и Англии известно, что, правые, которые исповедывали "свободу", не допустили особых катаклизмов, тогда как из истории Франции, Германии и еще одного государства известно, что левые, которые исповедывали "справедливость", посодействовали этим катаклизмам.Об этом хорошо написал еще Эдмунд Берк в своей работе:В то же время, как юрист, я обязан был изучать и глобалистику, и если Вы назовете ее и Римский клуб, например, конспирологией и конспирологами, то у меня не было другого выхода в ВУЗе, поскольку иначе бы выгнали из него. Кстати, их причисляют к левым не только по идеям, но и по составу.Так вот, один из докладов Римского клуба под названиемподготовилВ этом докладе он анализировал и предлагал решения проблем. Это ничего не напоминает всвязи с современностью?Наконец,в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи. Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Не зря же его в России поддерживают, имея богатый исторический опыт реализации этой идеи.Таким образом, какая-же это конспирология, если все это осуществляется по публично оглашенным схемам и проявляется наяву, но только неизвестно, а чем эта очередная тяга к "справедливости" закончится? При этом, я не оправдываю и сторонников "свободы" в США, которые довели их до такого состояния. Просто меня беспокоят авторитарные методы достижения этой "справедливости", например, коронавирус, когда, как говорил Штирлиц пастору Шлагу в "17 мгновениях весны", один неверный шаг - и можно оказаться в гостях в заведении у любителей авторитаризма. Igneus Повідомлень: 616 З нами з: 29.08.18 Подякував: 234 раз. Подякували: 335 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 17:07 Igneus написав:

Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Наконец,в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи. Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США.

https://youtu.be/LFfM68Q7ueE Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3891 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 17:41 Igneus

К каким Вы относите наци - к правым или левым?

Только не по лозунгам и цвету флага. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4494 раз. Подякували: 4177 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 17:51 Igneus



с вашим уровнем подготовки, просто удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь с вашим уровнем подготовки, просто удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь zРадио

Повідомлень: 6749 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1162 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1535153615371538 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 705 , 706 , 707

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7067 1596388

ЛОБ Вів 21 лип, 2020 12:32