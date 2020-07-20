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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1535153615371538

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну ви даєте ... Намагаєтеся побудувати струнку теорію без наявності об"єктивних даних ? Так будь-яка конспірологічна "переб"є" будь-яку наукову на раз ... Тому що наукова складна і взагалі-то для більшості буде незрозуміла , ну і не без помилок чи припущень . Конспірологія може пояснити будь-що абсолютно без жодних претензій до стрункості матеріалу . Основне - так зробили спеціально ( задумано так ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03

  ЛАД написав:В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение.

Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22

  zРадио написав:Непрочитане повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41
Igneus

Да, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя. США в ближайшее десятилетие ждет радикальная социализация (в хорошем смысле) с введением БОД и полновесной бесплатной медицины.

Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали

zРадио,
Каждый юрист изучает, например, историю политических и правовых учений, а также религиоведение. А там повсюду фамилии, например, Гоббс, Локк, Руссо, Берк, Монтескье, Гете, Гегель и т.д. Я не буду спорить о том, конспирологи ли они или нет, поскольку если бы я не ответил по ним на экзаменах, меня бы выгнали из ВУЗа.
Так вот, в их среде возник спор о двух категориях, а именно "свобода" и "справедливость". Итак, идеи сторонников "свободы" преобладали в таких государствах, как, Великобритания и США, а идеи сторонников "справедливости" во Франции, Германии и еще в одном государстве, которое все знают. В нем еще лозунг был: "железной рукой приведем человечество к счастью".
Знаете, чем реализация этого лозунга закончилась? Кстати, первоисточником этого лозунга был, например, декрет французского Конвента "О подозрительных": https://jakobin1793.livejournal.com/71268.html

При этом, из истории США и Англии известно, что, правые, которые исповедывали "свободу", не допустили особых катаклизмов, тогда как из истории Франции, Германии и еще одного государства известно, что левые, которые исповедывали "справедливость", посодействовали этим катаклизмам.
Об этом хорошо написал еще Эдмунд Берк в своей работе:
http://www.politnauka.org/library/classic/berk.php

В то же время, как юрист, я обязан был изучать и глобалистику, и если Вы назовете ее и Римский клуб, например, конспирологией и конспирологами, то у меня не было другого выхода в ВУЗе, поскольку иначе бы выгнали из него. Кстати, их причисляют к левым не только по идеям, но и по составу.
Так вот, один из докладов Римского клуба под названием "Пределы роста" подготовил Деннис Медоуз:
http://old.ihst.ru/~biosphere/Mag_2/gvi ... oc10288483

В этом докладе он анализировал и предлагал решения проблем быстрой индустриализации, роста численности населения, увеличивающейся нехватки продуктов питания, истощения запасов невозобновимых ресурсов, деградации природной среды. Это ничего не напоминает всвязи с современностью?

Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Не зря же его в России поддерживают, имея богатый исторический опыт реализации этой идеи.

Таким образом, какая-же это конспирология, если все это осуществляется по публично оглашенным схемам и проявляется наяву, но только неизвестно, а чем эта очередная тяга к "справедливости" закончится? При этом, я не оправдываю и сторонников "свободы" в США, которые довели их до такого состояния. Просто меня беспокоят авторитарные методы достижения этой "справедливости", например, коронавирус, когда, как говорил Штирлиц пастору Шлагу в "17 мгновениях весны", один неверный шаг - и можно оказаться в гостях в заведении у любителей авторитаризма.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:07

  Igneus написав:
Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США.

https://youtu.be/LFfM68Q7ueE
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:41

Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:51

Igneus

с вашим уровнем подготовки, просто удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь :D
zРадио
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Вів 21 лип, 2020 12:32
ЛОБ

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