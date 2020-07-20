|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 15:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну ви даєте ... Намагаєтеся побудувати струнку теорію без наявності об"єктивних даних ? Так будь-яка конспірологічна "переб"є" будь-яку наукову на раз ... Тому що наукова складна і взагалі-то для більшості буде незрозуміла , ну і не без помилок чи припущень . Конспірологія може пояснити будь-що абсолютно без жодних претензій до стрункості матеріалу . Основне - так зробили спеціально ( задумано так ) ...
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03
Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22
zРадио,
Каждый юрист изучает, например, историю политических и правовых учений, а также религиоведение. А там повсюду фамилии, например, Гоббс, Локк, Руссо, Берк, Монтескье, Гете, Гегель и т.д. Я не буду спорить о том, конспирологи ли они или нет, поскольку если бы я не ответил по ним на экзаменах, меня бы выгнали из ВУЗа.
Так вот, в их среде возник спор о двух категориях, а именно "свобода" и "справедливость". Итак, идеи сторонников "свободы" преобладали в таких государствах, как, Великобритания и США, а идеи сторонников "справедливости" во Франции, Германии и еще в одном государстве, которое все знают. В нем еще лозунг был: "железной рукой приведем человечество к счастью".
Знаете, чем реализация этого лозунга закончилась? Кстати, первоисточником этого лозунга был, например, декрет французского Конвента "О подозрительных":
При этом, из истории США и Англии известно, что, правые, которые исповедывали "свободу", не допустили особых катаклизмов, тогда как из истории Франции, Германии и еще одного государства известно, что левые, которые исповедывали "справедливость", посодействовали этим катаклизмам.
Об этом хорошо написал еще Эдмунд Берк в своей работе:
В то же время, как юрист, я обязан был изучать и глобалистику, и если Вы назовете ее и Римский клуб, например, конспирологией и конспирологами, то у меня не было другого выхода в ВУЗе, поскольку иначе бы выгнали из него. Кстати, их причисляют к левым не только по идеям, но и по составу.
Так вот, один из докладов Римского клуба под названием "Пределы роста" подготовил Деннис Медоуз:
В этом докладе он анализировал и предлагал решения проблем быстрой индустриализации, роста численности населения, увеличивающейся нехватки продуктов питания, истощения запасов невозобновимых ресурсов, деградации природной среды. Это ничего не напоминает всвязи с современностью?
Наконец, социализация в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи "справедливости" . Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Не зря же его в России поддерживают, имея богатый исторический опыт реализации этой идеи.
Таким образом, какая-же это конспирология, если все это осуществляется по публично оглашенным схемам и проявляется наяву, но только неизвестно, а чем эта очередная тяга к "справедливости" закончится? При этом, я не оправдываю и сторонников "свободы" в США, которые довели их до такого состояния. Просто меня беспокоят авторитарные методы достижения этой "справедливости", например, коронавирус, когда, как говорил Штирлиц пастору Шлагу в "17 мгновениях весны", один неверный шаг - и можно оказаться в гостях в заведении у любителей авторитаризма.
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:07
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:41
Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 21 лип, 2020 17:51
Igneus
с вашим уровнем подготовки, удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:14
Нацисты всегда социалисты, т.е. левые
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:22
мир спасен ! путин изобрел вакцину !
В России официально заявили о том, что вакцина от коронавируса успешно создана.
Завершен цикл клинических испытаний. Анонсировано, что в начале августа вакцина будет зарегистрирована и запущено ее производство. Старт массового прививания в России планируется на сентябрь.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:01
Играет гимн, по щекам бегут скупые слёзы
Разве они вакцину ещё в прошлом году не изобрели?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|