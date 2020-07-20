Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22

zРадио написав: Непрочитане повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41

Igneus



Да, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя. США в ближайшее десятилетие ждет радикальная социализация (в хорошем смысле) с введением БОД и полновесной бесплатной медицины.



Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали Непрочитане повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:41IgneusДа, органический рост потребления не бесконечен. А кредитный, и китайский анаболики, де факто, исчерпали себя.Но к чему здесь конспирология? У всего происходящего есть экономический и мировоззренческий фундамент. Частично вы его сами и описали

Каждый юрист изучает, например, историю политических и правовых учений, а также религиоведение. А там повсюду фамилии, например, Гоббс, Локк, Руссо, Берк, Монтескье, Гете, Гегель и т.д. Я не буду спорить о том, конспирологи ли они или нет, поскольку если бы я не ответил по ним на экзаменах, меня бы выгнали из ВУЗа.Так вот, в их среде возник спор о двух категориях, а именно. Итак, идеи сторонников "свободы" преобладали в таких государствах, как, Великобритания и США, а идеи сторонников "справедливости" во Франции, Германии и еще в одном государстве, которое все знают. В нем еще лозунг был:Знаете, чем реализация этого лозунга закончилась? Кстати, первоисточником этого лозунга был, например, декрет французского Конвента "О подозрительных":При этом, из истории США и Англии известно, что, правые, которые исповедывали "свободу", не допустили особых катаклизмов, тогда как из истории Франции, Германии и еще одного государства известно, что левые, которые исповедывали "справедливость", посодействовали этим катаклизмам.Об этом хорошо написал еще Эдмунд Берк в своей работе:В то же время, как юрист, я обязан был изучать и глобалистику, и если Вы назовете ее и Римский клуб, например, конспирологией и конспирологами, то у меня не было другого выхода в ВУЗе, поскольку иначе бы выгнали из него. Кстати, их причисляют к левым не только по идеям, но и по составу.Так вот, один из докладов Римского клуба под названиемподготовилВ этом докладе он анализировал и предлагал решения проблем. Это ничего не напоминает всвязи с современностью?Наконец,в США идет полным ходом при Трампе, которого причисляют к "левым" и которого поэтому привели к власти именно для реализации идеи. Об этом прямо говорят не только эксперты в этой сфере, но и даже простые обыватели на форумах в социальных сетях США. Не зря же его в России поддерживают, имея богатый исторический опыт реализации этой идеи.Таким образом, какая-же это конспирология, если все это осуществляется по публично оглашенным схемам и проявляется наяву, но только неизвестно, а чем эта очередная тяга к "справедливости" закончится? При этом, я не оправдываю и сторонников "свободы" в США, которые довели их до такого состояния. Просто меня беспокоят авторитарные методы достижения этой "справедливости", например, коронавирус, когда, как говорил Штирлиц пастору Шлагу в "17 мгновениях весны", один неверный шаг - и можно оказаться в гостях в заведении у любителей авторитаризма.