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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1536153715381539

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06

Ukrainian

а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33

  shapo написав:
  ЛАД написав:Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.


Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Может даже к ультралевым, поскольку их идеи и методы реализации, в той или иной мере, авторитарные.
Я еще разделяю националистов и понятие "нация" в этническом и политическом аспекте.
Политические нации сейчас построили, например, в Западной и Центральной Европе, когда при уважении к языку, культуре и обычаям государствообразующей нации обеспечивается комфортное проживание для всех национальностей. При этом, поскольку для обеспечения материального благосостояния основное внимание уделяется рыночной экономике, в развитие которой нужно всем совместно вносить свой вклад, это позволяет избегать серьезных межнациональных противоречий.
Примером этнической нации была Германия с 1933 года и известно, чем это закончилось.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04

  shapo написав:
  ЛАД написав:Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.


Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Как ты весь СССР в нацисты записал.
При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:10

  zРадио написав:Igneus

с вашим уровнем подготовки, удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь :D

Осенью 2004 года я, студент-заочник, был на сессии. Семинар по истории государства и права зарубежных стран проводил доктор юридических наук. На занятии в группе, в которой я был старший, присутствовало лишь 2/3 студентов, Так было и далее, а остальных одногруппников я увидел лишь на госэкзаменах. Преподаватель раздал по одной книге на двоих и дал время на подготовку. В это время сам он несколько раз подходил к окну и озабоченно посматривал на студентов других вузов, которые под нашими стенами выкрикивали лозунги Майдана и призывали присоединиться к ним на нем.

Мне попался хорошо мне известный, но "огнеопасный" вопрос, связанный с глобализацией. Я отдал книгу коллеге, написал на бумаге несколько тезисов и пошел первым отвечать. Отвечал на вопрос я по классике, помня об известном мне Оккаме с его бритвой (лезвием), не углубляясь в "конспирологию" :D . Преподаватель был доволен моим ответом, но, захотел от меня большего, и, к моему удивлению, начал задавать мне вопросы, которые явно касались "конспирологии". Иного выхода у меня не было, и, посмотрев на коллег, которые лихорадочно переписывали содержимое одной книги на двоих и на вопросы преподавателя ко мне не обращали внимания, я откровенно на них ответил. Довольный преподаватель поставил мне отличную оценку.

Однако потом случилось неожиданное. Преподаватель в очередной раз подошел к окну и, посмотрев на митингующих студентов, произнес: "Опять "посвященные" используют молодых людей, многие их которых вряд-ли подозревают о сути происходящего". И далее, в духе "конспирологии", кратко оценил Майдан с позиций двух российских революций 1917 года, припомнив еще и Лариосика из "Дней Турбиных" Булгакова.

В перерыве я подошел к преподавателю и поинтересовался у него, а зачем он так откровенно высказался. На это преподаватель ответил мне, что моим коллегам нужны, прежде всего", дипломы, а не знания, и, кроме меня, никто на это не обратил внимания, продолжая лихорадочно переписывать содержимое учебников для ответов. Наконец, преподаватель поставил мне "автомат" за экзамен по этому предмету и пожелал мне не останавливаться на достигнутом.

Таким образом, принцип экономии по методу бритвы (лезвия) Оккамы мне известен, но я не должен также забывать и совет моего мудрого наставника :D
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16

  IMPRINTER написав:Ukrainian

а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?

Особо не следил но что то там с Китаем делают
Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35

Igneus
Какая красивая сказка, жаль неправдивая.
Осенью заочники сессию не сдают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:41

  pesikot написав:Igneus
Какая красивая сказка, жаль неправдивая.
Осенью заочники сессию не сдают

Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я учился :wink:
Но я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются :wink:
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