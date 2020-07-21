Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1536153715381539 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06 Ukrainian



а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2

Повідомлень: 37532 З нами з: 06.08.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 5976 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33 shapo написав: ЛАД написав: Igneus

К каким Вы относите наци - к правым или левым?

Только не по лозунгам и цвету флага. К каким Вы относите наци - к правым или левым?Только не по лозунгам и цвету флага.



Нацисты всегда социалисты, т.е. левые Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Может даже к ультралевым, поскольку их идеи и методы реализации, в той или иной мере, авторитарные.

Я еще разделяю националистов и понятие "нация" в этническом и политическом аспекте.

Политические нации сейчас построили, например, в Западной и Центральной Европе, когда при уважении к языку, культуре и обычаям государствообразующей нации обеспечивается комфортное проживание для всех национальностей. При этом, поскольку для обеспечения материального благосостояния основное внимание уделяется рыночной экономике, в развитие которой нужно всем совместно вносить свой вклад, это позволяет избегать серьезных межнациональных противоречий.

Примером этнической нации была Германия с 1933 года и известно, чем это закончилось. Может даже к ультралевым, поскольку их идеи и методы реализации, в той или иной мере, авторитарные.Я еще разделяю националистов и понятие "нация" в этническом и политическом аспекте.Политические нации сейчас построили, например, в Западной и Центральной Европе, когда при уважении к языку, культуре и обычаям государствообразующей нации обеспечивается комфортное проживание для всех национальностей. При этом, поскольку для обеспечения материального благосостояния основное внимание уделяется рыночной экономике, в развитие которой нужно всем совместно вносить свой вклад, это позволяет избегать серьезных межнациональных противоречий.Примером этнической нации была Германия с 1933 года и известно, чем это закончилось. Igneus Повідомлень: 619 З нами з: 29.08.18 Подякував: 234 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04 shapo написав: ЛАД написав: Igneus

К каким Вы относите наци - к правым или левым?

Только не по лозунгам и цвету флага. К каким Вы относите наци - к правым или левым?Только не по лозунгам и цвету флага.



Нацисты всегда социалисты, т.е. левые Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Как ты весь СССР в нацисты записал.

При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая Как ты весь СССР в нацисты записал.При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4926 З нами з: 31.08.09 Подякував: 333 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:10 zРадио написав: Igneus



с вашим уровнем подготовки, удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь с вашим уровнем подготовки, удивительно, как вы могли обойти стороной Оккама и Хэнлона. Сбрейте с нарратива лишнее, и я сам с ним соглашусь

Осенью 2004 года я, студент-заочник, был на сессии. Семинар по истории государства и права зарубежных стран проводил доктор юридических наук. На занятии в группе, в которой я был старший, присутствовало лишь 2/3 студентов, Так было и далее, а остальных одногруппников я увидел лишь на госэкзаменах. Преподаватель раздал по одной книге на двоих и дал время на подготовку. В это время сам он несколько раз подходил к окну и озабоченно посматривал на студентов других вузов, которые под нашими стенами выкрикивали лозунги Майдана и призывали присоединиться к ним на нем.



Мне попался хорошо мне известный, но "огнеопасный" вопрос, связанный с глобализацией. Я отдал книгу коллеге, написал на бумаге несколько тезисов и пошел первым отвечать. Отвечал на вопрос я по классике, помня об известном мне Оккаме с его бритвой (лезвием), не углубляясь в "конспирологию" . Преподаватель был доволен моим ответом, но, захотел от меня большего, и, к моему удивлению, начал задавать мне вопросы, которые явно касались "конспирологии". Иного выхода у меня не было, и, посмотрев на коллег, которые лихорадочно переписывали содержимое одной книги на двоих и на вопросы преподавателя ко мне не обращали внимания, я откровенно на них ответил. Довольный преподаватель поставил мне отличную оценку.



Однако потом случилось неожиданное. Преподаватель в очередной раз подошел к окну и, посмотрев на митингующих студентов, произнес: "Опять "посвященные" используют молодых людей, многие их которых вряд-ли подозревают о сути происходящего". И далее, в духе "конспирологии", кратко оценил Майдан с позиций двух российских революций 1917 года, припомнив еще и Лариосика из "Дней Турбиных" Булгакова.



В перерыве я подошел к преподавателю и поинтересовался у него, а зачем он так откровенно высказался. На это преподаватель ответил мне, что моим коллегам нужны, прежде всего", дипломы, а не знания, и, кроме меня, никто на это не обратил внимания, продолжая лихорадочно переписывать содержимое учебников для ответов. Наконец, преподаватель поставил мне "автомат" за экзамен по этому предмету и пожелал мне не останавливаться на достигнутом.



Таким образом, принцип экономии по методу бритвы (лезвия) Оккамы мне известен, но я не должен также забывать и совет моего мудрого наставника Осенью 2004 года я, студент-заочник, был на сессии. Семинар по истории государства и права зарубежных стран проводил доктор юридических наук. На занятии в группе, в которой я был старший, присутствовало лишь 2/3 студентов, Так было и далее, а остальных одногруппников я увидел лишь на госэкзаменах. Преподаватель раздал по одной книге на двоих и дал время на подготовку. В это время сам он несколько раз подходил к окну и озабоченно посматривал на студентов других вузов, которые под нашими стенами выкрикивали лозунги Майдана и призывали присоединиться к ним на нем.Мне попался хорошо мне известный, но "огнеопасный" вопрос, связанный с глобализацией. Я отдал книгу коллеге, написал на бумаге несколько тезисов и пошел первым отвечать. Отвечал на вопрос я по классике, помня об известном мне Оккаме с его бритвой (лезвием), не углубляясь в. Преподаватель был доволен моим ответом, но, захотел от меня большего, и, к моему удивлению, начал задавать мне вопросы, которые явно касались. Иного выхода у меня не было, и, посмотрев на коллег, которые лихорадочно переписывали содержимое одной книги на двоих и на вопросы преподавателя ко мне не обращали внимания, я откровенно на них ответил. Довольный преподаватель поставил мне отличную оценку.Однако потом случилось неожиданное. Преподаватель в очередной раз подошел к окну и, посмотрев на митингующих студентов, произнес: "Опять "посвященные" используют молодых людей, многие их которых вряд-ли подозревают о сути происходящего". И далее, в духе "конспирологии", кратко оценил Майдан с позиций двух российских революций 1917 года, припомнив еще и Лариосика из "Дней Турбиных" Булгакова.В перерыве я подошел к преподавателю и поинтересовался у него, а зачем он так откровенно высказался. На это преподаватель ответил мне, что моим коллегам нужны, прежде всего", дипломы, а не знания, и, кроме меня, никто на это не обратил внимания, продолжая лихорадочно переписывать содержимое учебников для ответов. Наконец, преподаватель поставил мне "автомат" за экзамен по этому предмету и пожелал мне не останавливаться на достигнутом.Таким образом, принцип экономии по методу бритвы (лезвия) Оккамы мне известен, но я не должен также забывать и совет моего мудрого наставника Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 619 З нами з: 29.08.18 Подякував: 234 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16 IMPRINTER написав: Ukrainian



а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают? а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?

Особо не следил но что то там с Китаем делают

Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать Особо не следил но что то там с Китаем делаютСейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8704 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35 Igneus

Какая красивая сказка, жаль неправдивая.

Осенью заочники сессию не сдают "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4926 З нами з: 31.08.09 Подякував: 333 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:41 pesikot написав: Igneus

Какая красивая сказка, жаль неправдивая.

Осенью заочники сессию не сдают Какая красивая сказка, жаль неправдивая.Осенью заочники сессию не сдают

Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я учился

Но я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я училсяНо я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются Igneus Повідомлень: 619 З нами з: 29.08.18 Подякував: 234 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1536153715381539 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Moneta, s0v7a, valya, zРадио,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: greenozon Вкладчик1234 і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 705 , 706 , 707

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7067 1596535

ЛОБ Вів 21 лип, 2020 12:32