Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06
Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33
Может даже к ультралевым, поскольку их идеи и методы реализации, в той или иной мере, авторитарные.
Я еще разделяю националистов и понятие "нация" в этническом и политическом аспекте.
Политические нации сейчас построили, например, в Западной и Центральной Европе, когда при уважении к языку, культуре и обычаям государствообразующей нации обеспечивается комфортное проживание для всех национальностей. При этом, поскольку для обеспечения материального благосостояния основное внимание уделяется рыночной экономике, в развитие которой нужно всем совместно вносить свой вклад, это позволяет избегать серьезных межнациональных противоречий.
Примером этнической нации была Германия с 1933 года и известно, чем это закончилось.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04
Как ты весь СССР в нацисты записал.
При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:10
Осенью 2004 года я, студент-заочник, был на сессии. Семинар по истории государства и права зарубежных стран проводил доктор юридических наук. На занятии в группе, в которой я был старший, присутствовало лишь 2/3 студентов, Так было и далее, а остальных одногруппников я увидел лишь на госэкзаменах. Преподаватель раздал по одной книге на двоих и дал время на подготовку. В это время сам он несколько раз подходил к окну и озабоченно посматривал на студентов других вузов, которые под нашими стенами выкрикивали лозунги Майдана и призывали присоединиться к ним на нем.
Мне попался хорошо мне известный, но "огнеопасный" вопрос, связанный с глобализацией. Я отдал книгу коллеге, написал на бумаге несколько тезисов и пошел первым отвечать. Отвечал на вопрос я по классике, помня об известном мне Оккаме с его бритвой (лезвием), не углубляясь в "конспирологию" . Преподаватель был доволен моим ответом, но, захотел от меня большего, и, к моему удивлению, начал задавать мне вопросы, которые явно касались "конспирологии". Иного выхода у меня не было, и, посмотрев на коллег, которые лихорадочно переписывали содержимое одной книги на двоих и на вопросы преподавателя ко мне не обращали внимания, я откровенно на них ответил. Довольный преподаватель поставил мне отличную оценку.
Однако потом случилось неожиданное. Преподаватель в очередной раз подошел к окну и, посмотрев на митингующих студентов, произнес: "Опять "посвященные" используют молодых людей, многие их которых вряд-ли подозревают о сути происходящего". И далее, в духе "конспирологии", кратко оценил Майдан с позиций двух российских революций 1917 года, припомнив еще и Лариосика из "Дней Турбиных" Булгакова.
В перерыве я подошел к преподавателю и поинтересовался у него, а зачем он так откровенно высказался. На это преподаватель ответил мне, что моим коллегам нужны, прежде всего", дипломы, а не знания, и, кроме меня, никто на это не обратил внимания, продолжая лихорадочно переписывать содержимое учебников для ответов. Наконец, преподаватель поставил мне "автомат" за экзамен по этому предмету и пожелал мне не останавливаться на достигнутом.
Таким образом, принцип экономии по методу бритвы (лезвия) Оккамы мне известен, но я не должен также забывать и совет моего мудрого наставника
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16
Особо не следил но что то там с Китаем делают
Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35
Igneus
Какая красивая сказка, жаль неправдивая.
Осенью заочники сессию не сдают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:41
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