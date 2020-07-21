Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06
Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33
del
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04
Как ты весь СССР в нацисты записал.
При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:10
del
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16
Особо не следил но что то там с Китаем делают
Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35
Igneus
Какая красивая сказка, жаль неправдивая.
Осенью заочники сессию не сдают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:41
del
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:21
Да мне похер, какой ВУЗ
заочники осенью не сдают сессию
Так что, трынди дальше.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:23
Странно, что ватник спокойно проповедует на нашем форуме, и никто не обращает на это внимание.Он хорошо замаскировался в знаниях, отдаю ему должное.Но он сам же рассказал, откуда он и в целом явная пропаганда против интересов страны.Его на ура воспринимают необразованные слои, что ему и нужно.Общеизвестно, что заочники это не образованные и начитанные люди, а по положению вынужденны купить диплом Хоть и шутка, но реальная в 95% случаев.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:26
pesikot
Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась.
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