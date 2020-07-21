Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06
Ukrainian
а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33
del
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04
Как ты весь СССР в нацисты записал.
При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16
Особо не следил но что то там с Китаем делают
Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35
Igneus
Какая красивая сказка, жаль неправдивая.
Осенью заочники сессию не сдают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:21
Да мне похер, какой ВУЗ
заочники осенью не сдают сессию
Так что, трынди дальше.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:23
Странно, что ватник спокойно проповедует на нашем форуме, и никто не обращает на это внимание.Он хорошо замаскировался в знаниях, отдаю ему должное.Но он сам же рассказал, откуда он и в целом явная пропаганда против интересов страны.Его на ура воспринимают необразованные слои, что ему и нужно.Общеизвестно, что заочники это не образованные и начитанные люди, а по положению вынужденны купить диплом Хоть и шутка, но реальная в 95% случаев.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:26
pesikot
Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42
pesikot
Кучинелли
Есть такая теория социальной мобильности или социальных лифтов, для чего никогда не поздно подучиться. Поэтому можно и вам попробовать - а вдруг сессия у заочников тоже будет осенью.
Кстати, есть такая дисциплина, как этика. Советую хотя бы ознакомиться, поскольку, например, в английском языке слова "ты" нет. И в Великобритании обращение к мужчинам, независимо от социального положения, только "Sir".
Например, именно судью от Великобритании в решениях Евросуда только так и называли:
Может поэтому в англоязычных странах и уровень жизни традиционно выше, чем в славянских.
Чтобы успокоить ваше самолюбие, я почистил ветку, и вам это тоже рекомендую самостоятельно сделать.
Тем более, что чтобы "на чистую воду выводить", нужно хотя бы знать, что такое состав правонарушения, а чтобы не утратить при этом приличную сумму, нужно хотя бы статью 10 Конвенции знать
А в остальном можете продолжать тут между собой в том же духе, если это приносит какое-то удовлетворение или облегчение:
Да, чуть было не забыл, что поскольку по теме, которая вызвала у вас неудовольствие, есть решение Евросуда, из которого видно, что хотя господин Маэстри у Италии и выиграл, но там есть несколько интересных особых мнений, с которыми, а также с самим решением, неплохо было бы ознакомиться:
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:45
Клоун, я тебе уже не раз предлагал больше молчать чем говорить - умнее будешь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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