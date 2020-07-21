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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1537153815391540> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 21 лип, 2020 19:06 Ukrainian



а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2

Повідомлень: 37532 З нами з: 06.08.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 5976 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33 del Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 618 З нами з: 29.08.18 Подякував: 235 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:04 shapo написав: ЛАД написав: Igneus

К каким Вы относите наци - к правым или левым?

Только не по лозунгам и цвету флага. К каким Вы относите наци - к правым или левым?Только не по лозунгам и цвету флага.



Нацисты всегда социалисты, т.е. левые Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Как ты весь СССР в нацисты записал.

При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая Как ты весь СССР в нацисты записал.При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4927 З нами з: 31.08.09 Подякував: 333 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:16 IMPRINTER написав: Ukrainian



а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают? а как в Малопендоссии с этитм делом? что-то изобретают?

Особо не следил но что то там с Китаем делают

Сейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать Особо не следил но что то там с Китаем делаютСейчас сложнее ибо клинических случаев меньше поэтому или Штаты или Бразилию с Индией нужно привлекать "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8704 З нами з: 18.06.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 619 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 20:35 Igneus

Какая красивая сказка, жаль неправдивая.

Осенью заочники сессию не сдают "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4927 З нами з: 31.08.09 Подякував: 333 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 21:21 Igneus написав: pesikot написав: Igneus

Какая красивая сказка, жаль неправдивая.

Осенью заочники сессию не сдают Какая красивая сказка, жаль неправдивая.Осенью заочники сессию не сдают

Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я учился

Но я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я училсяНо я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются

Да мне похер, какой ВУЗ

заочники осенью не сдают сессию



Так что, трынди дальше. Да мне похер, какой ВУЗзаочники осенью не сдают сессиюТак что, трынди дальше. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4927 З нами з: 31.08.09 Подякував: 333 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 21:23 Igneus написав: pesikot написав: Igneus

Какая красивая сказка, жаль неправдивая.

Осенью заочники сессию не сдают Какая красивая сказка, жаль неправдивая.Осенью заочники сессию не сдают

Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я учился

Но я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются Это не "сказка", так как Вы же не знаете, в каком ВУЗе я училсяНо я могу Вам подсказать, что пиджаки в нем не приветствуются



Странно, что ватник спокойно проповедует на нашем форуме, и никто не обращает на это внимание.Он хорошо замаскировался в знаниях, отдаю ему должное.Но он сам же рассказал, откуда он и в целом явная пропаганда против интересов страны.Его на ура воспринимают необразованные слои, что ему и нужно.Общеизвестно, что заочники это не образованные и начитанные люди, а по положению вынужденны купить диплом Хоть и шутка, но реальная в 95% случаев. Странно, что ватник спокойно проповедует на нашем форуме, и никто не обращает на это внимание.Он хорошо замаскировался в знаниях, отдаю ему должное.Но он сам же рассказал, откуда он и в целом явная пропаганда против интересов страны.Его на ура воспринимают необразованные слои, что ему и нужно.Общеизвестно, что заочники это не образованные и начитанные люди, а по положению вынужденны купить дипломХоть и шутка, но реальная в 95% случаев. Кучинелли

Повідомлень: 296 З нами з: 30.11.17 Подякував: 84 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 21:26 pesikot



Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась. Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась. Кучинелли

Повідомлень: 296 З нами з: 30.11.17 Подякував: 84 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42 pesikot

Кучинелли

Есть такая теория социальной мобильности или социальных лифтов, для чего никогда не поздно подучиться. Поэтому можно и вам попробовать - а вдруг сессия у заочников тоже будет осенью.

Кстати, есть такая дисциплина, как этика. Советую хотя бы ознакомиться, поскольку, например, в английском языке слова "ты" нет. И в Великобритании обращение к мужчинам, независимо от социального положения, только "Sir".

Например, именно судью от Великобритании в решениях Евросуда только так и называли: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60596



Может поэтому в англоязычных странах и уровень жизни традиционно выше, чем в славянских.

Чтобы успокоить ваше самолюбие, я почистил ветку, и вам это тоже рекомендую самостоятельно сделать.

Тем более, что чтобы "на чистую воду выводить", нужно хотя бы знать, что такое состав правонарушения, а чтобы не утратить при этом приличную сумму, нужно хотя бы статью 10 Конвенции знать

А в остальном можете продолжать тут между собой в том же духе, если это приносит какое-то удовлетворение или облегчение:

https://www.youtube.com/watch?v=zLQ9Wmp8TO4



Да, чуть было не забыл, что поскольку по теме, которая вызвала у вас неудовольствие, есть решение Евросуда, из которого видно, что хотя господин Маэстри у Италии и выиграл, но там есть несколько интересных особых мнений, с которыми, а также с самим решением, неплохо было бы ознакомиться: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61638 Есть такая теория социальной мобильности или социальных лифтов, для чего никогда не поздно подучиться. Поэтому можно и вам попробовать - а вдруг сессия у заочников тоже будет осенью.Кстати, есть такая дисциплина, как этика. Советую хотя бы ознакомиться, поскольку, например, в английском языке слова "ты" нет. И в Великобритании обращение к мужчинам, независимо от социального положения, только "Sir".Например, именно судью от Великобритании в решениях Евросуда только так и называли:Может поэтому в англоязычных странах и уровень жизни традиционно выше, чем в славянских.Чтобы успокоить ваше самолюбие, я почистил ветку, и вам это тоже рекомендую самостоятельно сделать.Тем более, что чтобы "на чистую воду выводить", нужно хотя бы знать, что такое состав правонарушения, а чтобы не утратить при этом приличную сумму, нужно хотя бы статью 10 Конвенции знатьА в остальном можете продолжать тут между собой в том же духе, если это приносит какое-то удовлетворение или облегчение:Да, чуть было не забыл, что поскольку по теме, которая вызвала у вас неудовольствие, есть решение Евросуда, из которого видно, что хотя господин Маэстри у Италии и выиграл, но там есть несколько интересных особых мнений, с которыми, а также с самим решением, неплохо было бы ознакомиться: Востаннє редагувалось Igneus в Вів 21 лип, 2020 23:03, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 618 З нами з: 29.08.18 Подякував: 235 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 22:45 pesikot написав: shapo написав: Нацисты всегда социалисты, т.е. левые Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Как ты весь СССР в нацисты записал.

При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая Как ты весь СССР в нацисты записал.При этом, сам на СССР - дрочишь не переставая



Клоун, я тебе уже не раз предлагал больше молчать чем говорить - умнее будешь Клоун, я тебе уже не раз предлагал больше молчать чем говорить - умнее будешь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3894 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1537153815391540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 21 лип, 2020 23:25