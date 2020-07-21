Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась.
куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..." В 21-м веке. В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.
Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?
Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее.
Британцы предостерегают от избыточного оптимизма по срокам вакцинации.
Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.
А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".
Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий: - успешных результатов позднего этапа испытаний; - доступных производственных мощностей в больших объемах; - и быстрого согласования регулятора. Oxford COVID-19 vaccine developer cautious on 2020 roll-out https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4M0OP?il=0
zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.
Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.
А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.
Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.
Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.
В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.
Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени
Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул. Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными. В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда.