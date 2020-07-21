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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1537153815391540

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:00

  Кучинелли написав:pesikot

Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась. :oops:

куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..."
В 21-м веке.
В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.

Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?

Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:22

Британцы предостерегают от избыточного оптимизма по срокам вакцинации.

Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.

А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".

Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий:
- успешных результатов позднего этапа испытаний;
- доступных производственных мощностей в больших объемах;
- и быстрого согласования регулятора.

Oxford COVID-19 vaccine developer cautious on 2020 roll-out
https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4M0OP?il=0
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:26

  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:39

  freeze написав:
  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.


А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.

Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.

Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.

В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.

Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.


А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.

Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.

Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.

В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.

Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени


Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул.
Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными.
В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда.
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