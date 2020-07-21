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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1537153815391540 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 21 лип, 2020 23:00 Кучинелли написав: pesikot



Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась. Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась.

куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..."

В 21-м веке.

В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.



Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?



Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее. куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..."В 21-м веке.В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее. juristkostya Повідомлень: 3202 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:22



Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.



А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".



Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий:

- успешных результатов позднего этапа испытаний;

- доступных производственных мощностей в больших объемах;

- и быстрого согласования регулятора.



Oxford COVID-19 vaccine developer cautious on 2020 roll-out

https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4M0OP?il=0 Британцы предостерегают от избыточного оптимизма по срокам вакцинации.Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий:- успешных результатов позднего этапа испытаний;- доступных производственных мощностей в больших объемах;- и быстрого согласования регулятора. zРадио

Повідомлень: 6759 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1163 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:26 zРадио написав: Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие. Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.



Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки. Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки. freeze 4 Повідомлень: 17700 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4317 раз. Подякували: 6969 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:39 freeze написав: zРадио написав: Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие. Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.



Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки. Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.



А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.



Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.



Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.



В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.



Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени zРадио

Повідомлень: 6759 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1163 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: freeze написав: zРадио написав: Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие. Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.



Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки. Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.



А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.



Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.



Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.



В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.



Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени



Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул.

Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными.

В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда. Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул.Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными.В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда. freeze 4 Повідомлень: 17700 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4317 раз. Подякували: 6969 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1537153815391540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 21 лип, 2020 23:25