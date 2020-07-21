Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась.
куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..." В 21-м веке. В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.
Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?
Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее.
Британцы предостерегают от избыточного оптимизма по срокам вакцинации.
Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.
А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".
Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий: - успешных результатов позднего этапа испытаний; - доступных производственных мощностей в больших объемах; - и быстрого согласования регулятора. Oxford COVID-19 vaccine developer cautious on 2020 roll-out https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4M0OP?il=0
zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.
Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.
А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.
Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.
Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.
В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.
Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени
Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул. Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными. В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда.
zРадио написав:Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени
Вы это о стране в которой судебной системы как таковой не существует в принципе говорите? Пока британские фармацевты будут перестраховываться от исков, в пост совке бета тест будут проводить на конечных пользователях и корректировать уже по ходу дела. Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет.
st512 написав:Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет.
Все вакцины нового поколения достаточно сложны для создания, там без соответствующей серьезной материальной и научной базы ничего не сделаешь.
Например вот описание вакцины о которой тут пошла речь - от института Гамалеи
"Речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными." (c)
По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд. Я уже говорил, что уже очень давно ни одна разработка вакцин, а они сейчас практически все делаются современными методами, и не включают живые компоненты, не была остановлена из-за побочных эффектов, а только из-за того, что они оказывались пустышками, типа бесполезной еды и не давали никакого ответа организма.
Отмечается, что предложенный компанией метод предполагает использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с инфекцией. Белок вводят непосредственно в легкие пациентов с помощью небулайзера, в надежде на то, что он будет стимулировать иммунный ответ организма.
Первые результаты исследований свидетельствуют о том, что такой метод позволяет на 79% снизить вероятность того, что у пациента с COVID-19 возникнут осложнения, при которых будет необходима вентиляция легких. В компании утверждают, что у пациентов было в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала повседневным делам. .... Стоит отметить, что данные исследований не были опубликованы рецензированном журнале и не были раскрыты в полном объеме, поэтому подтвердить выводы компании пока нельзя.