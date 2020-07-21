Додано: Сер 22 лип, 2020 09:43

st512 написав: Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет. Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет.

Все вакцины нового поколения достаточно сложны для создания, там без соответствующей серьезной материальной и научной базы ничего не сделаешь.Например вот описание вакцины о которой тут пошла речь - от института Гамалеи"Речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными." (c)По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.Я уже говорил, что уже очень давно ни одна разработка вакцин, а они сейчас практически все делаются современными методами, и не включают живые компоненты, не была остановлена из-за побочных эффектов, а только из-за того, что они оказывались пустышками, типа бесполезной еды и не давали никакого ответа организма.