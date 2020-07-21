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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1538153915401541>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:00

  Кучинелли написав:pesikot

Повторюсь, что удивлён , что с ним многие пытаются спорить.Он явно засланец и преследует неблагородную цель.В данном сл я с тобой солидарен, нужно выводить на чистую воду.Но он хитро выбрал позицию и безграмотность части населения.Видел, как они радостно принимают пилюлю о мировом заговоре.Писец и это в 21 веке.Во страна дожилась. :oops:

куча народу ходит в церковь и верит во всякое "что-то там такое в космосе есть..."
В 21-м веке.
В обществе, где всеобщая грамотность обязательна уже почти 100 лет как. И которое несколько десятилетий вполне заслуженно считалось самым читающим в мире.

Так почему какой-то части населения не верить во всемирный заговор?

Опять же, многое зависит от расстановки акцентов. Достаточно сменить "вирус придумали, чтобы обнулить кризис перепроизводства" на "вирусом воспользовались, чтобы обнулить кризис перепроизводства" - и схема становится существенно стройнее.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:22

Британцы предостерегают от избыточного оптимизма по срокам вакцинации.

Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.

А Министр здравоохранения заявил парламентариям, что не обещает "быть Сантой".

Одновременно с этим, ведущий разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca заявила, что успеть до конца года теоретически возможно, но для этого необходимо выполнение 3-х условий:
- успешных результатов позднего этапа испытаний;
- доступных производственных мощностей в больших объемах;
- и быстрого согласования регулятора.

Oxford COVID-19 vaccine developer cautious on 2020 roll-out
https://www.reuters.com/article/us-heal ... 4M0OP?il=0
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:26

  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:39

  freeze написав:
  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.


А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.

Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.

Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.

В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.

Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Так, Глава медицинской службы Англии оценил шансы получения и доставки на рынок эффективной вакцины к Рождеству как очень низкие.


Пока они будут сопли жевать, россияне и некоторые другие наводнят нужные рынки всем необходимым и снимут хорошие пропагандистские сливки.


А россияне, насколько я понимаю, опережают всего на один месяц. И то, если правду говорят. Британцы согласно своего роллаута будут массово производить вакцины уже в сентябре.

Просто тут важно понимать, что очередность действий меняется ради экономии времени, но на безопасность при этом никто забивать не будет.

Правильный процесс должен выглядеть так: КИ 1-й этап, КИ 2-й этап, КИ 3-й этап, производство, сертификация, выпуск на рынок.

В нынешней же условиях имеем следующее: КИ 1-й этап, КИ 2-й, этап, производство одновременно с КИ 3-го этапа, быстрая сертификация (или провал), выпуск на рынок.

Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени


Чемпионами и миллиардерами становятся те, кто рискнул.
Удел остальных, кто отстал, писать длительные обьяснительные почему мы не смогли стать первыми, потому что были кем-то разработанные инструкции, потому что мы боялись, потому что мы были не до конца уверенными.
В конце концов с годами все забудут почему ты проиграл и не выиграл, а счет на табло, как говорил Лобановский, запомнят навсегда.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Не думаю, что росияне, или китайцы забьют болт на КИ 3-го этапа. Это чревато и репутацией, и в конечном счете, потерей времени

Вы это о стране в которой судебной системы как таковой не существует в принципе говорите? Пока британские фармацевты будут перестраховываться от исков, в пост совке бета тест будут проводить на конечных пользователях и корректировать уже по ходу дела. Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 60 995
Нових - 829

Одужало - 33 172 (+973)
Загинуло - 1 534 (+16)
Підозри - 111 114 (+1 160)

Вінницька область — 2 364 (+34)
Волинська область — 3 359 (+41)
Дніпропетровська область — 1 260 (+36)
Донецька область — 813 (+16)
Житомирська область — 1 634 (+25)
Закарпатська область — 4 578 (+60)
Запорізька область — 691 (+9)
Івано-Франківська область — 3 689 (+78)
Кіровоградська область — 688 (+2)
м. Київ — 7 166 (+132)
Київська область — 3 359 (+27)
Львівська область — 8 353 (+124)
Луганська область — 110 (0)
Миколаївська область — 527 (+3)
Одеська область — 2 660 (+22)
Полтавська область — 360 (+4)
Рівненська область — 5 232 (+49)
Сумська область — 383 (+12)
Тернопільська область — 2 508 (+42)
Харківська область — 3 139 (+57)
Херсонська область — 217 (+1)
Хмельницька область — 994 (+3)
Чернівецька область — 5 404 (+41)
Черкаська область — 853 (+6)
Чернігівська область — 654 (+5)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:43

  st512 написав:Впрочем, возможно что в производстве вакцины нет ничего сложно, как и особых побочек. А иммунитет даже на месяц, это все ровно иммунитет.


Все вакцины нового поколения достаточно сложны для создания, там без соответствующей серьезной материальной и научной базы ничего не сделаешь.

Например вот описание вакцины о которой тут пошла речь - от института Гамалеи

"Речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными." (c)

По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.
Я уже говорил, что уже очень давно ни одна разработка вакцин, а они сейчас практически все делаются современными методами, и не включают живые компоненты, не была остановлена из-за побочных эффектов, а только из-за того, что они оказывались пустышками, типа бесполезной еды и не давали никакого ответа организма.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:00

Отмечается, что предложенный компанией метод предполагает использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с инфекцией. Белок вводят непосредственно в легкие пациентов с помощью небулайзера, в надежде на то, что он будет стимулировать иммунный ответ организма.

Первые результаты исследований свидетельствуют о том, что такой метод позволяет на 79% снизить вероятность того, что у пациента с COVID-19 возникнут осложнения, при которых будет необходима вентиляция легких. В компании утверждают, что у пациентов было в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала повседневным делам.
....
Стоит отметить, что данные исследований не были опубликованы рецензированном журнале и не были раскрыты в полном объеме, поэтому подтвердить выводы компании пока нельзя.

https://kurs.com.ua/novost/191707-v-velikobritanii-zajavili-o-prorive-v-lechenii-covid-19
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:10

дрочишь не переставая :)

Да мне похер

трынди дальше.

"И тут появился поручик Ржевский...". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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