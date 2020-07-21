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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1538153915401541 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 22 лип, 2020 10:22 shapo написав: ЛАД написав: Igneus

К каким Вы относите наци - к правым или левым?

Только не по лозунгам и цвету флага. К каким Вы относите наци - к правым или левым?Только не по лозунгам и цвету флага.



Нацисты всегда социалисты, т.е. левые Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Понятно, что национал- социалисты .

Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага".

Как по мне, националист=реакционер= правый.

А слова и лозунги при этом могут быть любыми.



Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца).

Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться. Понятно, что национал-Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага".Как по мне, националист=реакционер= правый.А слова и лозунги при этом могут быть любыми.Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца).Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16812 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4496 раз. Подякували: 4178 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 10:25 freeze написав: .....

По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.

... .....По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд....

Змеиный яд тоже "натурпродукт". Змеиный яд тоже "натурпродукт". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16812 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4496 раз. Подякували: 4178 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34 ЛАД написав: freeze написав: .....

По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.

... .....По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд....

Змеиный яд тоже "натурпродукт". Змеиный яд тоже "натурпродукт".



С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))



Навскидку.

Черный тайский бальзам с ядом кобры 50 г

https://rozetka.com.ua/130472620/p13047 ... mwQAvD_BwE



Но есть одно важное отличие, составляющие змеиных ядов, которые так критичны при их воздействии, люди не едят каждый день. С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))Навскидку.Черный тайский бальзам с ядом кобры 50 гНо есть одно важное отличие, составляющие змеиных ядов, которые так критичны при их воздействии, люди не едят каждый день. freeze 4 Повідомлень: 17702 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4319 раз. Подякували: 6969 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1538153915401541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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