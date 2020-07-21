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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1538153915401541

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:22

  shapo написав:
  ЛАД написав:Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.


Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Понятно, что национал-социалисты.
Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага".
Как по мне, националист=реакционер= правый.
А слова и лозунги при этом могут быть любыми.

Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца).
Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:25

  freeze написав:.....
По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.
...

Змеиный яд тоже "натурпродукт". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34

  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.
...

Змеиный яд тоже "натурпродукт". :)


С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))

Навскидку.
Черный тайский бальзам с ядом кобры 50 г
https://rozetka.com.ua/130472620/p13047 ... mwQAvD_BwE

Но есть одно важное отличие, составляющие змеиных ядов, которые так критичны при их воздействии, люди не едят каждый день.
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