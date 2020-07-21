ЛАД написав:Igneus К каким Вы относите наци - к правым или левым? Только не по лозунгам и цвету флага.
Нацисты всегда социалисты, т.е. левые
Понятно, что национал-социалисты. Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага". Как по мне, националист=реакционер= правый. А слова и лозунги при этом могут быть любыми.
Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца). Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:..... По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд. ...
Змеиный яд тоже "натурпродукт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:..... По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд. ...
Змеиный яд тоже "натурпродукт".
С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))