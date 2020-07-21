Додано: Сер 22 лип, 2020 11:29

shapo

Практика показывает, что предвыборные программы имеют мало общего с действиями политиков после прихода к власти.

А Вайнстайн слишком много внимания уделяет отказу от бензиновых двигателей (и вообще ДВС) и прочим современным экологическим благоглупостям, которые то ли получатся, то ли нет. Аналогичные программы существуют и в Европе. Смогут ли их реализовать пока большой вопрос. На мой взгляд, это реально благодаря термояду (если в конце концов получится), а не солнцу-ветру.

Но здесь не место для разбора программ Трампа и Байдена. Это можно было бы делать на политветке, но там заняты более "животрепещущими" вопросами.

"Пределы роста", о которых здесь упоминали, достаточно серьёзный доклад, поднимающий объективно существующие проблемы. Хотя в Союзе рассматривался как неомальтузианство. Решать эти (и другие) проблемы надо. Но вот готово ли к этому человечество, большой вопрос.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан.