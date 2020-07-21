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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1538153915401541

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:22

  shapo написав:
  ЛАД написав:Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.


Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Понятно, что национал-социалисты.
Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага".
Как по мне, националист=реакционер= правый.
А слова и лозунги при этом могут быть любыми.

Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца).
Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:25

  freeze написав:.....
По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.
...

Змеиный яд тоже "натурпродукт". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34

  ЛАД написав:
  freeze написав:.....
По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд.
...

Змеиный яд тоже "натурпродукт". :)


С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))

Навскидку.
Черный тайский бальзам с ядом кобры 50 г
https://rozetka.com.ua/130472620/p13047 ... mwQAvD_BwE

Но есть одно важное отличие, составляющие змеиных ядов, которые так критичны при их воздействии, люди не едят каждый день.

ПыСы Розетка конечно молодцы ))) Сразу прилетело письмо на почту с предложением купить бальзам с ядом кобры. плюс подборка еще змеиных ядов. :lol:
Востаннє редагувалось freeze в Сер 22 лип, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:05

  ЛАД написав:
  shapo написав:
  ЛАД написав:Igneus
К каким Вы относите наци - к правым или левым?
Только не по лозунгам и цвету флага.


Нацисты всегда социалисты, т.е. левые

Понятно, что национал-социалисты.
Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага".
Как по мне, националист=реакционер= правый.
А слова и лозунги при этом могут быть любыми.

Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца).
Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.


Правый или левый это из области собственности на средства производства и распределения произведенного совокупного продукта.
Если член партии Трампа Л.Вайнстайн так переврал программу демократов,то наверняка ее можно найти в сети.
Хотя по тому что сейчас творится в США начиная с весны я ему верю и мои знакомые это подтверждают.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:10

  st512 написав:
  ЛАД написав:В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение.

Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных.

Вы не посмотрели интервью. Перекручивания там нет.
Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, но в сегодняшнем цивилизованном человеческом обществе сильнейший не равно сильный физически.
А вот то, что отмечено в цитате, + распространение генетического мусора в популяции благодаря успехам медицины имеет место быть. И представляет достаточно серьёзную проблему в перспективе (и не столь отдалённой).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почитати :
"Ковід" нікуди не зникне: Фаворов про сезонності COVID-19 та створення вакцини на базі українських розробок
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/188 ... h-rozrobok
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:29

shapo
Практика показывает, что предвыборные программы имеют мало общего с действиями политиков после прихода к власти.
А Вайнстайн слишком много внимания уделяет отказу от бензиновых двигателей (и вообще ДВС) и прочим современным экологическим благоглупостям, которые то ли получатся, то ли нет. Аналогичные программы существуют и в Европе. Смогут ли их реализовать пока большой вопрос. На мой взгляд, это реально благодаря термояду (если в конце концов получится), а не солнцу-ветру.
Но здесь не место для разбора программ Трампа и Байдена. Это можно было бы делать на политветке, но там заняты более "животрепещущими" вопросами.
"Пределы роста", о которых здесь упоминали, достаточно серьёзный доклад, поднимающий объективно существующие проблемы. Хотя в Союзе рассматривался как неомальтузианство. Решать эти (и другие) проблемы надо. Но вот готово ли к этому человечество, большой вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:29

ЛАД
По поводу тенденциозного освещения программы Байдена
Американская весна: США — страна победившего бандитизма. 18+
https://www.9tv.co.il/item/16248
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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