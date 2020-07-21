ЛАД написав:Igneus К каким Вы относите наци - к правым или левым? Только не по лозунгам и цвету флага.
Нацисты всегда социалисты, т.е. левые
Понятно, что национал-социалисты. Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага". Как по мне, националист=реакционер= правый. А слова и лозунги при этом могут быть любыми.
Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца). Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:..... По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд. ...
Змеиный яд тоже "натурпродукт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:..... По поводу кирпичиков из которых сделана вакцина и возможных побочных эффектов, посмотрите по сути из чего вакцина сделана - из определенных последовательностей аминокислот и нуклеотидов. Все эти аминокислоты и нуклеотиды человек поедает ежедневно в огромных количествах в составе большинства продуктов, просто последовательность там не такая. Там нет никаких посторонних химических веществ, с какими организм ежедневно не общается - нет антибиотиков, нет никакой потусторонней химии, как любят говорить любители здорового образа жизни это же практически натурпродукт, там нет гербицидов и пестицидов, нет ядов, нет стероидов-гормонов и тд. ...
Змеиный яд тоже "натурпродукт".
С точки зрения любителей ЗОЖ тоже натурпродукт, именно поэтому они любят мазаться мазями с ним при радикулите и других болезнях.)))
ЛАД написав:Igneus К каким Вы относите наци - к правым или левым? Только не по лозунгам и цвету флага.
Нацисты всегда социалисты, т.е. левые
Понятно, что национал-социалисты. Но я просил "только не по лозунгам и цвету флага". Как по мне, националист=реакционер= правый. А слова и лозунги при этом могут быть любыми.
Да, из уважения к Вам посмотрел ссылку на разбор программы Байдена (правда, не до конца). Достаточно ангажированно и тенденциозно. Очень напоминает многих наших "политологов". На такой "разбор" не стоит опираться.
Правый или левый это из области собственности на средства производства и распределения произведенного совокупного продукта. Если член партии Трампа Л.Вайнстайн так переврал программу демократов,то наверняка ее можно найти в сети. Хотя по тому что сейчас творится в США начиная с весны я ему верю и мои знакомые это подтверждают.
ЛАД написав:В некоторых обществах на некоторых этапах истории, даже в наших социумах, возникает в том числе обратная зависимость – люди с низким интеллектом размножаются лучше, чем люди с высоким. Это прямой отбор на поглупение.
Отчасти правда, отчасти перекручено. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, а сильный не всегда равно умный. Будь общество не безопасно для людей с генетическими мутациями, Стивен Хокинг врятли бы смог внести свой вклад в науку, и многие другие, кого в школе обижали. Отчего и не верю в конспирологию, так как непонятно кого рептилоиды убить хотят, сильных или умных.
Вы не посмотрели интервью. Перекручивания там нет. Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, но в сегодняшнем цивилизованном человеческом обществе сильнейший не равно сильный физически. А вот то, что отмечено в цитате, + распространение генетического мусора в популяции благодаря успехам медицины имеет место быть. И представляет достаточно серьёзную проблему в перспективе (и не столь отдалённой).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo Практика показывает, что предвыборные программы имеют мало общего с действиями политиков после прихода к власти. А Вайнстайн слишком много внимания уделяет отказу от бензиновых двигателей (и вообще ДВС) и прочим современным экологическим благоглупостям, которые то ли получатся, то ли нет. Аналогичные программы существуют и в Европе. Смогут ли их реализовать пока большой вопрос. На мой взгляд, это реально благодаря термояду (если в конце концов получится), а не солнцу-ветру. Но здесь не место для разбора программ Трампа и Байдена. Это можно было бы делать на политветке, но там заняты более "животрепещущими" вопросами. "Пределы роста", о которых здесь упоминали, достаточно серьёзный доклад, поднимающий объективно существующие проблемы. Хотя в Союзе рассматривался как неомальтузианство. Решать эти (и другие) проблемы надо. Но вот готово ли к этому человечество, большой вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
моя думка, що сезон буде важким, що він буде вищим, ніж це зараз, ніж було коли-небудь з початку епідемії, ми йдемо нагору. Сезон розпочнеться в листопаді, і триватиме десь до кінця січня. Ось ці місяці відомі за багатьма параметрами для інших "ковідів" як сезонні. Відповідно, це і є мій прогноз, що треба бути готовим, треба мати достатньо ліжок. Якщо виявиться, що я не маю рацію, ви всі мене будете дружно лаяти, але ліжка у вас будуть готові.
Это причина и объяснение всех карантинных мероприятий, вводимых властями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.