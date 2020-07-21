Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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