Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:07
Согласен.
Но это проблемы даже не перевода, а неоднозначности языка. Часто, говоря "сильнейший", подразумевают "более приспособленный", а нередко "самый умный" (или хитрый, или ещё что).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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