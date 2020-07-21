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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1539154015411542

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, но в сегодняшнем цивилизованном человеческом обществе сильнейший не равно сильный физически.

Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:07

  centurionus написав:
  ЛАД написав:Естественный отбор предполагает что выживает сильнейший, но в сегодняшнем цивилизованном человеческом обществе сильнейший не равно сильный физически.

Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).

Согласен.
Но это проблемы даже не перевода, а неоднозначности языка. Часто, говоря "сильнейший", подразумевают "более приспособленный", а нередко "самый умный" (или хитрый, или ещё что).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:41

Igneus

В большей степени я к вам отношусь уважительно.На ты общаюсь с подавляющим большинством.Особо люблю потроллить тех, кто начинает этому противиться.В форуме это вполне нормально, т с аналогия со стилем кэжуал в одежде.Отдаю вам должное в знаниях и владении инфой.Но позиция по проблеме у меня полярная. поэтому имею уверенность, что вы враг и провокатор, недружелюбный к народу Украины.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:53

Кучинелли
Склонность к конспирологии не свидетельствует о враждебности к Украине. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:37

  ЛАД написав:Кучинелли
Склонность к конспирологии не свидетельствует о враждебности к Украине. :)

Именно, это и свидетельствует

Всякое информационное говно кушаете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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