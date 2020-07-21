Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:07
Согласен.
Но это проблемы даже не перевода, а неоднозначности языка. Часто, говоря "сильнейший", подразумевают "более приспособленный", а нередко "самый умный" (или хитрый, или ещё что).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:41
Igneus
В большей степени я к вам отношусь уважительно.На ты общаюсь с подавляющим большинством.Особо люблю потроллить тех, кто начинает этому противиться.В форуме это вполне нормально, т с аналогия со стилем кэжуал в одежде.Отдаю вам должное в знаниях и владении инфой.Но позиция по проблеме у меня полярная. поэтому имею уверенность, что вы враг и провокатор, недружелюбный к народу Украины.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:53
Кучинелли
Склонность к конспирологии не свидетельствует о враждебности к Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:37
Именно, это и свидетельствует
Всякое информационное говно кушаете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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