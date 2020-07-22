Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про виживання "сильніших" не йшлося, насправді. Не зовсім правильний переклад. Виживають більш пристосовані/придатні (the fittest у Дарвіна).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:07
Согласен.
Но это проблемы даже не перевода, а неоднозначности языка. Часто, говоря "сильнейший", подразумевают "более приспособленный", а нередко "самый умный" (или хитрый, или ещё что).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:41
Igneus
В большей степени я к вам отношусь уважительно.На ты общаюсь с подавляющим большинством.Особо люблю потроллить тех, кто начинает этому противиться.В форуме это вполне нормально, т с аналогия со стилем кэжуал в одежде.Отдаю вам должное в знаниях и владении инфой.Но позиция по проблеме у меня полярная. поэтому имею уверенность, что вы враг и провокатор, недружелюбный к народу Украины.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:53
Кучинелли
Склонность к конспирологии не свидетельствует о враждебности к Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:37
Именно, это и свидетельствует
Всякое информационное говно кушаете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 23 лип, 2020 08:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 61 851
Нових - 856
Одужало - 34 000 (+828)
Загинуло - 1 551 (+17)
Підозри - 112 255 (+1 141)
Вінницька область — 2 416 (+52)
Волинська область — 3 401 (+42)
Дніпропетровська область — 1 275 (+15)
Донецька область — 818 (+5)
Житомирська область — 1 654 (+20)
Закарпатська область — 4 641 (+63)
Запорізька область — 700 (+9)
Івано-Франківська область — 3 765
(+76)
Кіровоградська область — 689 (+1)
м. Київ — 7 278 (+112)
Київська область — 3 391 (+32)
Львівська область — 8 462 (+109)
Луганська область — 116 (+6)
Миколаївська область — 530 (+3)
Одеська область — 2 691 (+31)
Полтавська область — 371 (+11)
Рівненська область — 5 303 (+71)
Сумська область — 393 (+10)
Тернопільська область — 2 548 (+40)
Харківська область — 3 203 (+64)
Херсонська область — 218 (+1)
Хмельницька область — 1 008 (+14)
Чернівецька область — 5 443 (+39)
Черкаська область — 870 (+17)
Чернігівська область — 667 (+13)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 23 лип, 2020 09:33
Вчера коронавирус взял новые высоты, + 280 000 зараженных за сутки.
Бразилия установила свой рекорд + 65 000 обнаруженных зараженных за сутки.
Индия установила тоже свой рекорд + 45 600 за сутки.
Даже Израиль обновил свой максимум, теперь + 2043
Аргентина + 5782 - maximum за всё время
Соседка Румыния впервые за время эпидемии перевалила за 1000 случаев в сутки.
Даже в Австралии + 468, такого не было у них с марта месяца.
Умерло по миру за сутки - 7128 человек. Последний раз такая цифра была в апреле месяце.
В США за сутки умерло от коронавируса 1205 человек, таких цифр там не было с мая месяца.
Даже в ЮАР за сутки умерло 572 человека, рекорд для черного континента.
Додано: Чет 23 лип, 2020 09:35
с 4-й мин о вакцинах, перспективах
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:57
Так и таких мер не было в марте- июне в штате Виктория.
Маски которые раньше никто не носил теперь обязательны на улице не говоря о магазинах. Прогулки кроме походов на работу или в супер и занятий спортом запрещены. Причем если отъехал в магазин дальше чем можно найти у дома штраф 1.5 шт.баксов.
Коронавирус уже в детсадах обнаружен и их частично (пока не все) закрывают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:06
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.
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