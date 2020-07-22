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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1540154115421543

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:05

Тут давали ссылку https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 для отслеживания условий поездок по миру.
Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение.
Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15

  Кучинелли написав:У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/107.php
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 23 лип, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:19

  19yuriy91 написав:с 4-й мин о вакцинах, перспективах
https://www.youtube.com/watch?v=wX-ZKca ... Aw&index=2

Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.
Держать социальную дистанцию человечество в целом не приучено, а требовать это от детей вообще не реально.
Если ещё действительно окажется, что даже в лёгкой форме заболевание даёт отсроченные неврологические и др. эффекты, то совсем грустно.
Похоже, Земля решила сама справиться с демографическими проблемами человечества. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 1540154115421543
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