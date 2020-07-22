Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение.
Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:05
Тут давали ссылку
Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение.
Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 23 лип, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:19
Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.
Держать социальную дистанцию человечество в целом не приучено, а требовать это от детей вообще не реально.
Если ещё действительно окажется, что даже в лёгкой форме заболевание даёт отсроченные неврологические и др. эффекты, то совсем грустно.
Похоже, Земля решила сама справиться с демографическими проблемами человечества.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета. Это произошло из-за опасений, что данные по смертям могли быть завышены.
Удивительно как на этом форуме один какие то цифры с потолка приводит , а другой под кроватью сидит с воплями я же говорил что это не ГРИПП и верит в то что корона перешла от лет. мыши или пангалина .
Додано: Чет 23 лип, 2020 15:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Концентрация спадет быстро. Мне кажется большую роль будет иметь массовость вакцинации.. Чем больше людей смогут вакцинировать в кротчайший срок тем эффективнее снизится циркуляция вируса, плюс добавьте ограничительные меры, не карантин и маски конечно, а запрет перелета без прививки.
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