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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1540154115421543

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:05

Тут давали ссылку https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973 для отслеживания условий поездок по миру.
Как очень многое у нас, хорошая идея, но негодящее исполнение.
Своевременное обновление не производится и сайт теряет смысл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:15

viewtopic.php?p=5020437#p5020437

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/107.php
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 23 лип, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:19

  19yuriy91 написав:с 4-й мин о вакцинах, перспективах
https://www.youtube.com/watch?v=wX-ZKca ... Aw&index=2

Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.
Держать социальную дистанцию человечество в целом не приучено, а требовать это от детей вообще не реально.
Если ещё действительно окажется, что даже в лёгкой форме заболевание даёт отсроченные неврологические и др. эффекты, то совсем грустно.
Похоже, Земля решила сама справиться с демографическими проблемами человечества. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Такое решение было принято после указаний правительства пересмотреть методику подсчета. Это произошло из-за опасений, что данные по смертям могли быть завышены.
https://lenta.ru/news/2020/07/18/stop_stop/
Удивительно как на этом форуме один какие то цифры с потолка приводит , а другой под кроватью сидит с воплями я же говорил что это не ГРИПП и верит в то что корона перешла от лет. мыши или пангалина .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если все предположения верны, то перспективы не радуют.
Вакцинироваться каждые 3 месяца це занадто.

Концентрация спадет быстро. Мне кажется большую роль будет иметь массовость вакцинации.. Чем больше людей смогут вакцинировать в кротчайший срок тем эффективнее снизится циркуляция вируса, плюс добавьте ограничительные меры, не карантин и маски конечно, а запрет перелета без прививки.
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