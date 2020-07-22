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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:17
Религия - сила:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:18
Та так просто не вийде ... Та й IQ тут слабо корелює ... А от демографія в принципі - якщо ще згадати Вернадського з ноосферою , потім антропоценоз і що з цього може вийти , і далі взагалі про Землю як глобальний організм ( Гея і так далі ) ... Ніхто практично такі глобальні речі не може реально оцінити - немає інструментів ...
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Зимой увидим пустые больницы. Если раньше "немножко больной" гриппом, простудой или другим ОРВИ переносил болезнь "на ногах", попутно заражая всех попутчиков в общественном транспорте и коллег на работе, то теперь такие, резко стали социально ответственными, и сидят дома, т. к. за кашель можно и без зубов остаться. Очень много вирусов, у которых даже названий не было, с общим названием ОРВИ, были просто искоренены, т. е. уничтожены.
Так что, хоть многие и считают, что зимой к ковиду прибавится ещё грипп и другие ОРВИ, думаю, что уже не прибавится.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не в курсе.
Но ничего страшного, там была трехкомпонентная вакцина от трех штаммов гриппа, в том числе и от свиного.
Существования этих других штаммов гриппа вы же не отрицаете ?
Так что все нормально.
Додано: Чет 23 лип, 2020 16:32
Блин как же не жалко свой организм всякой фигнёй травить , ну да ладно хозяин барин .
Ничего не напоминает ?
"Пандемия
Пандемия свиного гриппа — это совершенно новый тип мошенничества, который стал возможным благодаря глобализации, появлению интернета, международных СМИ и международных корпораций. Свиной грипп — это махинация планетарного масштаба. Вполне возможно, нас ожидают и другие. Поэтому стоит приглядеться к ней поближе, чтобы рассмотреть механизм действия.
Краткая хроника
Грипп а что это за грипп: все вы, наверное, помните весну и осень 2009 года, когда мы почувствовали себя статистами в голливудском фильме-катастрофе. В марте и апреле было зарегистрировано около 1000 подозрений (обратите внимание, только подозрений)на свиной грипп в Мексике и юго-западных штатах США. 24 апреля телевизор показал нам людей в респираторах, переполненные больницы и пустые полки аптек. Встревоженные академики вещали о надвигающейся пандемии, которая выкосит как минимум треть населения планеты, призывали немедленно привиться и купить дорогущее импортное лекарство. Это было в среду. 25 апреля начинается неделя вакцинаций в США. К понедельнику упали цены на нефть, а на биржах началась катавасия.
Дальше — больше. 1 мая в Гонконге было введено чрезвычайное положение. В Египте разразился бунт свиноводов. 22 мая свиной грипп пришёл в Россию. 11 июня 2009 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о 6 (максимальном) уровне угрозы и официально констатировала начало пандемии на планете. 24 октября Барак Обама ввёл чрезвычайное положение на территории США.
Ключевое слово здесь — “статистами”. Мы стали невольными участниками мастерски разыгранного в глобальном масштабе спектакля под названием “свиной грипп”. Для его организации потребовалось совсем немного: создать “правильный” психологический настрой и подать обычные факты в нужном свете.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53
Uppi
І що Ви хочете від нас усіх ? Щоб ми перестали маски носити ? Чи вийшли на демонстрацію проти карантину ? Чи вступили в ряди антиглобалістів ?
Нас намагаються обдурити весь час постійно і небезуспішно . При відсутності інформації реальної ( а її і не може бути у нас ) та наявності величезного інформаційного шуму - визначитися неможливо . Ви або вірите , або не вірите , або робите на всякий випадок - а раптом ...
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:08
Оказывается, Австралия граждан Украины пускает. Между штатами внутри страны никого не пускают, установили временные границы, а украинцев с распростертыми обьятиями?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Специально для самых пугливых антипрививочников.
ОНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Разработанная в Китае антикоронавирусная вакцина будет в Украине ориентировочно стоить 1 тыс. грн., и сначала прививать должны медиков, силовиков, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Об этом сообщил украинский замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт УНН.
«Прислали определённое коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, — это компания из Китая… Вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен, — 1 доза, и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку ещё проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине», — объявил представитель Минздрава, отметив, что привить нужно будет всё население страны.
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