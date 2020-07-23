Додано: Чет 23 лип, 2020 16:32

freeze написав: Uppi написав: Поздравляю .

А вы в курсе что "Свинного" ГРИППА не существует ? И не существовало - это была медийная утка?



Не в курсе.

Но ничего страшного, там была трехкомпонентная вакцина от трех штаммов гриппа, в том числе и от свиного.

Существования этих других штаммов гриппа вы же не отрицаете ?

Так что все нормально. Не в курсе.Но ничего страшного, там была трехкомпонентная вакцина от трех штаммов гриппа, в том числе и от свиного.Существования этих других штаммов гриппа вы же не отрицаете ?Так что все нормально.

Блин как же не жалко свой организм всякой фигнёй травить , ну да ладно хозяин барин .Ничего не напоминает ?"ПандемияПандемия свиного гриппа — это совершенно новый тип мошенничества, который стал возможным благодаря глобализации, появлению интернета, международных СМИ и международных корпораций. Свиной грипп — это махинация планетарного масштаба. Вполне возможно, нас ожидают и другие. Поэтому стоит приглядеться к ней поближе, чтобы рассмотреть механизм действия.Краткая хроникаГрипп а что это за грипп: все вы, наверное, помните весну и осень 2009 года, когда мы почувствовали себя статистами в голливудском фильме-катастрофе. В марте и апреле было зарегистрировано около 1000 подозрений (обратите внимание, только подозрений)на свиной грипп в Мексике и юго-западных штатах США. 24 апреля телевизор показал нам людей в респираторах, переполненные больницы и пустые полки аптек. Встревоженные академики вещали о надвигающейся пандемии, которая выкосит как минимум треть населения планеты, призывали немедленно привиться и купить дорогущее импортное лекарство. Это было в среду. 25 апреля начинается неделя вакцинаций в США. К понедельнику упали цены на нефть, а на биржах началась катавасия.Дальше — больше. 1 мая в Гонконге было введено чрезвычайное положение. В Египте разразился бунт свиноводов. 22 мая свиной грипп пришёл в Россию. 11 июня 2009 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о 6 (максимальном) уровне угрозы и официально констатировала начало пандемии на планете. 24 октября Барак Обама ввёл чрезвычайное положение на территории США.Ключевое слово здесь — “статистами”. Мы стали невольными участниками мастерски разыгранного в глобальном масштабе спектакля под названием “свиной грипп”. Для его организации потребовалось совсем немного: создать “правильный” психологический настрой и подать обычные факты в нужном свете.