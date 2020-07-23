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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:32
st512 написав: freeze написав:
где-то 1000 гривен нужно будет для того
какая-то странная цифра, вообще непонятно к чему это говорить сейчас. Разработка встряли законченна, наша очередь будет не из первых, а пока до нас дойдет, рынок может сильно измениться. Сегодня это выглядит как вброс на вентилятор.
Прислали в минздрав коммерческое предложение, вот Ляшко и озвучил.
Судя по количеству разработок еще будет и ценовая война, которая приведет к снижению цены.
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freeze
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Чет 23 лип, 2020 15:27
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