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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:32
st512 написав: freeze написав:
где-то 1000 гривен нужно будет для того
какая-то странная цифра, вообще непонятно к чему это говорить сейчас. Разработка встряли законченна, наша очередь будет не из первых, а пока до нас дойдет, рынок может сильно измениться. Сегодня это выглядит как вброс на вентилятор.
Прислали в минздрав коммерческое предложение, вот Ляшко и озвучил.
Судя по количеству разработок еще будет и ценовая война, которая приведет к снижению цены.
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freeze
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:19
Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.
Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 22:46
Пенсионер написав: Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.
Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.
Не указывай мне что нада а что нет.По телеку или инету посмотри оперу и искупайся заодно.А мне жизнь и здоровье людей важнее, чем твои прымхи.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.
Президент Бразилии Болсонару, никак не может вылечиться от коронавируса, он в третий раз получил позитивный тест на коронавирус.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:13
freeze написав:
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.
Думаю, это хайп, как и с плаквенилом. Главное, чтобы такого же облома не было по результатам. А то распиарит еще одну пустышку...
PS: сегодня должны были начаться Олимпийские игры в Токио. Эх, 2020-й, падло ты такое
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Додано: Чет 23 лип, 2020 23:19
Кучинелли написав: Пенсионер написав: Кучинелли написав:
А по мнению очень многих посетителей ветки всё это фигня. афёра 21 века. решение эк проблем под прикрытием.Нам вирус не страшен. кошелёк важнее.Ню ню.
Не надо переводить все на деньги. Я вот без Оперного и филармонии страдаю. И вынужден ехать на море в Украине, хотя имею свою яхту в Греции.
Не указывай мне что нада а что нет.По телеку или инету посмотри оперу и искупайся заодно.А мне жизнь и здоровье людей важнее, чем твои прымхи.
Хамов в игнор.
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